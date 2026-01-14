Bezoekers van openbaar paviljoen gefilmd en afgeluisterd: 'Schande'

Wie wel eens een bezoekje brengt aan het Marktpaviljoen in Valkenswaard wordt gefilmd door camera's die ook geluid opnemen. Dat heeft Omroep Brabant onlangs ontdekt. Bezoekers van het markante ontmoetingscentrum zijn stomverbaasd. "Ik heb er een gruwelijke hekel aan als mensen me in de gaten houden”, reageert een van hen.

In het ontmoetingscentrum hangen vier beveiligingscamera’s die ook geluid opnemen. De komst van het olijfgroene glazen gebouw leverde sowieso al het nodige gedoe op in het dorp. Er was al vóór de plaatsing veel discussie in de Valkenswaardse politiek, maar ook vanuit inwoners en ondernemers kwam veel verzet. Het markante gebouw mocht er uiteindelijk voorlopig toch komen, maar een vergunning is er nog steeds niet. Het gebouw was een cadeautje van de provincie na de omleiding van de N69 dwars door het centrum. De glazen kiosk moest zorgen voor meer ontmoeting en verbinding in het dorp. Het wordt beheerd door de stichting Markt Paviljoen Valkenswaard. Die is ook verantwoordelijk voor de inrichting en heeft de camera’s met ingebouwde microfoons laten plaatsen.

"Nu voel ik me bespied en afgeluisterd."

“Dat mag toch niet?”, vraagt Ruud Minten uit Valkenswaard zichzelf hardop af. Hij bezoekt wel eens het paviljoen. “Ik vind het een schande. Er is geen enkele noodzaak om geluid op te nemen. En er valt daar toch niks te stelen. Je moet daar dus op je woorden gaan letten.” Op de deur zit een sticker met de tekst camerabeveiliging. “Dat is mij nooit opgevallen. Waarom staat er geen groot bord bij de ingang dat er beeld en geluid wordt opgenomen?”

Dat vraagt Wim Vaassen zich ook af. Hij gaat er ongeveer een keer per week een praatje maken. “Hier ben ik niet blij mee. Ik wist het niet, maar nu voel ik me bespied en afgeluisterd. Dat vind ik niet fijn. Ik ben een type dat er wel eens met gestrekt been in gaat, maar ik ga in het Marktpaviljoen voortaan wel op mijn woorden letten.” Will Schoormans zit bijna dagelijks in het paviljoen om een krantje te lezen en een chocolademelk te drinken. Hij had al die tijd niks in de gaten. “Ik heb er een gruwelijke hekel aan als mensen me in de gaten houden”, vertelt hij geïrriteerd. “Wij hebben ook rechten.” Schoormans voelt zich er niet prettig bij. “Ik krijg daar ook wel eens telefoon. Dan zouden ze dus alles mee kunnen luisteren”, zegt hij. “Nu ik het weet, denk ik niet dat ik er nog veel kom.”

"Er is geen reden tot zorg."

Voorzitter van de Stichting Markt Paviljoen Valkenswaard, Matthieu Groenewoud, snapt niet dat er ophef is over de camera’s. “We staan bekend als een integere club. Wij staan er ook om bekend dat wij niet gaan leuren met camerabeelden of afluisteren. Dus in die zin is er geen reden tot zorg, vinden wij.” Volgens de voorzitter hangen de camera’s er omdat de verzekering dat eist. “En omdat het een publiek gebouw is. We kunnen ons niet veroorloven om de hele dag toezicht te houden.”

Het inbraakalarm is in de avond en nacht al meerdere keren afgegaan. De camera’s komen volgens de stichting dan goed van pas. “Dan gaan we wel kijken, ja.” Ook gaat er dan een melding naar de meldkamer die kan meekijken. Maar ook overdag staan de camera’s dus aan, als de ruimte door de inwoners van Valkenswaard gebruikt wordt. Gesprekken worden dan opgenomen. Hoe lang de beelden en geluidsopnames bewaard worden, weet de voorzitter niet. “Wij geven ook duidelijk aan dat er camerabeveiliging is. Dus de mensen die hier komen, die zouden moeten weten dat dat gebeurt.” Bij de voor- en achterdeur hangt een sticker met camerabewaking. Volgens de voorzitter kunnen slechts twee personen bij de beelden en de geluidsopnames: hij en nog iemand anders. “Wij bekijken die beelden niet. Alleen als er noodzaak toe is."

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten het moeilijk te vinden deze situatie op afstand te beoordelen. Toch zet de woordvoerder vraagtekens bij de uitleg van de voorzitter van het Marktpaviljoen: "Het opnemen van geluid lijkt niet noodzakelijk voor het beveiligen tegen diefstal. Als er iets wordt gestolen, volstaat beeldmateriaal." "Ten aanzien van het verwijzen naar de verzekeraar: de beheerder van het camerasysteem is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier gebruiken van de camera's", aldus de woordvoerder.

Het Marktpaviljoen op de Markt in Valkenswaard.