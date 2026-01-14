Tragische dood van Laura nog niet opgelost, vragen en verdriet blijven

Bij theater De Kring in Roosendaal wordt deze week ‘op gepaste wijze’ stilgestaan bij het verlies van medewerkster Laura. Op 19 januari is het een jaar geleden dat de 21-jarige theatertechnicus uit Moerstraten bij een noodlottig bedrijfsongeval om het leven kwam. Door nog altijd onbekende oorzaak kwam ze onder een zware metalen poort naast de schouwburg terecht.

Volgens directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen is er het afgelopen jaar geen dag voorbijgegaan waarin niet aan het verlies van Laura is gedacht. “Dat zal ons ook de komende tijd niet loslaten en daar gaan we met respect voor alle vrienden, familie en nabestaanden mee om.” Op welke manier Laura wordt gedacht, wil de theaterdirecteur niet zeggen. Laura werkte drie jaar bij het theater waar ze binnen was gekomen als stagiaire van de opleiding podium- en evenemententechniek in Rotterdam. Op zondagmorgen werd ze rond negen uur door een collega op de parkeerplaats gevonden onder een ijzeren poort aan de achterkant van het theater. Ze was toen al overleden. De avond ervoor had ze een late dienst gehad. De oorzaak van het ongeluk blijft een raadsel

De arbeidsinspectie heeft het onderzoek naar het incident nog niet afgerond. Volgens een woordvoerder is het ‘niet ongebruikelijk’ dat dit lang duurt. “We streven ernaar om onderzoeken met name ook voor nabestaanden zo snel mogelijk af te ronden. Helaas lukt dit niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer er nog getuigen moeten worden gehoord of technische details nader tegen het licht moeten worden gehouden.”

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Hoe de loodzware schuifpoort uit de muurgeleiders kon komen, blijft nog onduidelijk. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond doet directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen hierover geen mededelingen. “Inhoudelijk wil ik daar niet verder op ingaan. Ik hoop dat men dat begrijpt en respecteert", aldus Sloesen. Laura was een betrokken en vrolijke collega

Kort na het ongeluk verklaarde de theaterdirecteur ‘met veel onbegrip en verslagenheid te hebben kennisgenomen van het overlijden van zijn dierbare collega’. “Ze heeft altijd met passie en toewijding bijgedragen aan de organisatie. Haar enthousiasme, betrokkenheid, vrolijkheid en warmte blijven altijd in onze gedachten.” Het theater werd na het tragische bedrijfsongeval overladen met steunbetuigingen van bezoekers, theatertechnici, gezelschappen en artiesten. In overleg met de familie werd besloten om de voorstellingen in De Kring door te laten gaan. Het openbaar ministerie doet geen onderzoek

Ook burgemeester Mark Buijs reageerde een jaar geleden geschokt op het ‘vreselijk ongeluk waarbij een dierbare onverwacht uit haar jonge leven is gerukt’. En ook nu wenst hij bij monde van zijn woordvoerder de nabestaanden en medewerkers heel veel sterkte bij de verwerking en de herdenking van dit noodlottige ongeval. Bij een bedrijfsongeval kan justitie in voorkomende gevallen een strafrechtelijk onderzoek instellen. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ernstige nalatigheid zou dit kunnen leiden tot vervolging van een bedrijf of personen. Het openbaar ministerie liet eerder weten dat dit bij dit incident niet aan de orde is.