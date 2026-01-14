Explosie met zwaar vuurwerk bij huis in Helmond, man uit Deurne opgepakt

De politie hield maandagmorgen een 44-jarige man uit Deurne aan. Hij wordt verdacht van een explosie op 26 december bij een huis aan de Nierslaan in Helmond. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Bij het huis in Helmond ging in de nacht van 25 op 26 december rond twee uur een explosief af. Het ging vermoedelijk om zwaar vuurwerk met de kracht van een explosief. Hierbij werd de voordeur van de woning vernield. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de schade aan het huis was aanzienlijk.

Aanhouding

De politie deed na de explosie uitgebreid onderzoek. Daarbij werden camerabeelden uit de omgeving bekeken. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de man uit Deurne, maandagochtend rond zeven uur in een woning in Eindhoven. De man zit vast voor verder onderzoek.