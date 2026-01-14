Winst voor Spierings zorgt voor mooie bijbaan: hij scheert teammanager kaal

Jasper Deijsselberg uit Mariahout hoeft voorlopig niet naar de kapper. De teammanager van Team Rebellion & Spierings beloofde woensdagochtend om zijn hoofd kaal te scheren als Paul Spierings opnieuw een etappe zou winnen in de Dakar Rally. De coureur uit Sint-Michielsgestel trok de winst naar zich toe en kreeg daarna de eer om zich uit te leven met de tondeuse. "Als ik stop als coureur, kan ik altijd nog kapper worden."

Deijsselberg deed zijn belofte maandagochtend vóór de achtste etappe. Spierings werd die dag derde en dus bleef een kappersbeurt hem bespaard. Woensdag zegde hij weer toe, nadat hij was uitgedaagd door Omroep Brabant-verslaggever Ronald Sträter. "Ik ben nogal makkelijk uit te dagen, dus ik kon geen nee zeggen."

Spierings reed in de slotfase van de tiende etappe naar de winst en dus moest Deijsselberg eraan geloven. Spierings zelf zag er de lol wel van in. Onder hilariteit van zijn collega's, zoals monteur Joost Uijtdehaag uit Zegge. "Jasper is een grote ijdeltuit, nu mag het lekker glimmend kaal."

Met Spierings als kapper kon de teammanager na afloop vooral lachen om zijn kale hoofd. "Het boeit me echt niet, mijn haar groeit vanzelf weer aan. Ik ben vooral blij met de twee overwinningen op rij."