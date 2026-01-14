Cadeautje van gestopte trappisten: een glas voor elke inwoner van Zundert

De trappisten in Zundert zitten met 30.000 trappistglazen in hun maag. De abdij Maria Toevlucht in Klein Zundert sluit na 125 jaar haar deuren. De broeders hebben nog zo'n 30.000 glazen die zij niet meer kunnen gebruiken. Deze glazen willen ze gratis weggeven aan de inwoners van de gemeente Zundert.

De abdij Maria Toevlucht was een belangrijke plek in Zundert. Hier leefden de broeders in stilte en gastvrijheid. Ook brouwden zij het bekende trappistenbier 'Zundert'. Nu de abdij sluit, willen de broeders dat de glazen een blijvende herinnering worden voor de inwoners. De hal van het Vincent van GoghHuis in Zundert staat vol dozen met de karakteristieke glazen. "Mensen zijn er heel blij mee”, weet baliemedewerkster Margot te vertellen. De glazen zijn vanaf donderdag op verschillende plekken in de gemeente af te halen, maar woensdag kwamen al zeker tien mensen aan de balie om ze op te halen. "Het is een heel leuk cadeautje”, vindt Margot. Ze vindt het jammer dat de paters uit Zundert zijn verdwenen. "Er zijn veel mensen die willen weten of het bier straks ergens anders wordt gemaakt, maar dat weten we niet”, zegt ze.

Een bezoek aan het klooster, waar in augustus vorig jaar de trappistenmonniken zijn vertrokken, leert dat het monumentale pand nu wordt bewoond door zeven zogenoemde antikraakhuurders.

"Het is echt Zundert en het is jammer dat het bier weggaat”