Cadeautje van gestopte trappisten: een glas voor elke inwoner van Zundert
De trappisten in Zundert zitten met 30.000 trappistglazen in hun maag. De abdij Maria Toevlucht in Klein Zundert sluit na 125 jaar haar deuren. De broeders hebben nog zo'n 30.000 glazen die zij niet meer kunnen gebruiken. Deze glazen willen ze gratis weggeven aan de inwoners van de gemeente Zundert.
De abdij Maria Toevlucht was een belangrijke plek in Zundert. Hier leefden de broeders in stilte en gastvrijheid. Ook brouwden zij het bekende trappistenbier 'Zundert'. Nu de abdij sluit, willen de broeders dat de glazen een blijvende herinnering worden voor de inwoners.
De hal van het Vincent van GoghHuis in Zundert staat vol dozen met de karakteristieke glazen. "Mensen zijn er heel blij mee”, weet baliemedewerkster Margot te vertellen. De glazen zijn vanaf donderdag op verschillende plekken in de gemeente af te halen, maar woensdag kwamen al zeker tien mensen aan de balie om ze op te halen. "Het is een heel leuk cadeautje”, vindt Margot.
Ze vindt het jammer dat de paters uit Zundert zijn verdwenen. "Er zijn veel mensen die willen weten of het bier straks ergens anders wordt gemaakt, maar dat weten we niet”, zegt ze.
Een bezoek aan het klooster, waar in augustus vorig jaar de trappistenmonniken zijn vertrokken, leert dat het monumentale pand nu wordt bewoond door zeven zogenoemde antikraakhuurders.
"Het is echt Zundert en het is jammer dat het bier weggaat”
In het centrum van Zundert vinden veel mensen het jammer dat de trappistenpaters na 125 jaar zijn vertrokken. Het trappistenbier werd pas sinds 2013 in het klooster gebrouwen. In de brouwerij in Klein-Zundert werden tot voor kort twee soorten trappistenbier gemaakt: Zundert 10 en Zundert 8.
"Het is echt Zundert en het is jammer dat het bier weggaat”, zegt een dame voor het gemeentehuis. "Mooi dat de herinnering aan het klooster nu bewaard kan blijven bij iedereen thuis met zo’n glas.”
Vanaf donderdag liggen de 30.000 glazen klaar. Iedere inwoner mag één glas per persoon ophalen. "Wel jammer dat het maar één glas is, want het is gezelliger om samen met een maat te drinken”, zegt een voorbijganger. "Ik drink trouwens geen alcohol”, voegt hij eraan toe. Op het idee om er melk uit te drinken trekt hij een vies gezicht. "Nee, dat smaakt niet. Thee zou nog kunnen of water, maar het is wel een heel mooi glas”, zegt hij lachend.
De broeders van Abdij Maria Toevlucht hebben het het taps toelopende glas van 33 cl speciaal ontworpen voor de Zundert Trappist. Door de vorm van de bokaal komen de veelbelovende geuren van kruiden en specerijen het beste tot hun recht. „Deze glazen zijn een symbool van de band tussen de abdij en onze gemeente. We zijn trots en dankbaar dat de broeders ons dit unieke aandenken willen geven”, zegt wethouder Ralph Bogers van Zundert.