Michelle Bollen kiest na polyamoureuze breuk weer voor meisjesnaam

Influencer en voormalig blogger Michelle Bollen (32) uit Uden zet een opvallende stap: ze draagt weer haar meisjesnaam. Op Instagram vertelt ze openhartig dat dit komt na een turbulente periode, waarin ze afscheid nam van haar polyamoureuze relatie met Koen Bollen en beste vriendin Jacqueline van Pelt. Vanaf nu heet ze weer Michelle Carolina Walk.

Volgens Michelle symboliseert het aannemen van haar meisjesnaam persoonlijke groei en zelfliefde. “Mijn getrouwde naam droeg ik vooral uit liefde voor iemand anders. Deze naam uit liefde voor mezelf”, schrijft ze. Voor haar is het een manier om zichzelf weer volledig op de eerste plek te zetten en een nieuw hoofdstuk te markeren.

Michelle benadrukt dat het niet alleen om een praktische verandering gaat, maar ook om een emotioneel statement. “Waar het leven me ook zal brengen vanaf nu, die naam staat symbool voor durven zijn wie ik ben, voor eindelijk van mij houden, kiezen voor mijn hart, en trouw blijven aan mezelf. En dat ga ik nooit meer anders doen”, deelt ze.

Michelle werd bekend door haar blogs en vlogs over het gezinsleven met Koen, waarmee ze vier kinderen kreeg. Ze deelden hun leven openlijk op Instagram en TikTok. In 2022 maakte ze bekend dat ze een polyamoureuze relatie had met Koen en hun beste vriendin Jacqueline van Pelt. Samen woonden ze met hun zeven kinderen op een grote boerderij in Brabant.

Afgelopen zomer kwam er een einde aan de driehoeksrelatie: Koen en Jacqueline gingen samen verder, terwijl Michelle in de boerderij bleef wonen.

Over de breuk vertelde ze in haar podcast That’s so us: “Mensen zeiden dat ze het recht hadden om iets te weten. Ik snap het, want mensen leven mee, maar ik probeer het zelf uit te vogelen. Het beëindigen van de relatie voelde als de beste beslissing voor iedereen.” Ze gaf ook toe dat iemand uit haar omgeving informatie lekte, waar ze veel last van had.