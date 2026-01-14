Van Wesenbeeck naar de rechter in LA voor Netflix-miljoenen

De eerste zitting van de rechtszaak van Janus van Wesenbeeck waarin hij miljoenen euro's claimt van streamingsdienst Netflix, begint woensdagavond half elf Nederlandse tijd in Los Angeles.

De zaak dient in de Amerikaanse stad Los Angeles. Het hoofdkantoor van Netflix ligt in de Amerikaanse staat Californië.

In een schriftelijke verklaring aan de rechtbank in Los Angeles heeft Janus van Wesenbeeck tot in detail uit de doeken gedaan waarom hij vindt dat het 'Undercover'-personage Ferry Bouman op hem is gebaseerd en waarom hij vindt dat streamingsdienst Netflix hem miljoenen dollars verschuldigd is, schrijft RTL Boulevard .

Brute seriemoordenaar

De Netflix-serie Undercover is gebaseerd op het leven van Janus met in de hoofdrol Ferry Bouman, gespeeld door acteur Frank Lammers. Janus is het er niet mee eens dat hij wordt afgeschilderd als brute seriemoordenaar en mensenhandelaar.

Zelf is 'de echte Ferry' van mening dat hij door de serie Undercover en twee films over Ferry schade heeft opgelopen. "Deze opzettelijke en misleidende presentatie heeft aanzienlijke schade veroorzaakt door de grens tussen fictie en realiteit te vervagen en mij ten onrechte te associëren met het personage Ferry Bouman", zei hij eerder.

Vrijgelaten in december

Van Wesenbeeck werd begin december vrijgelaten door de rechtbank in Den Bosch. Hij zat sinds 2 juli vast. Hij werd aangehouden toen hij met zijn vriendin naar het gemeentehuis in Eindhoven was geweest om zijn paspoort te verlengen.

Voor drugshandel in 2020 leek dat een overhaaste arrestatie, maar mogelijk speelde daarbij mee dat Janus op een dodenlijst zou staan. Het verhaal ging dat een Eindhovense rivaal iemand zou hebben ingeschakeld om Van Wesenbeeck uit de weg te ruimen.

