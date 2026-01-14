PSV razendsnel langs FC Den Bosch in bekerwedstrijd met prachtig eerbetoon

Het is FC Den Bosch niet gelukt om te stunten tegen PSV. In de achtste finale van de KNVB-beker stonden de Eindhovenaren binnen het half uur met 0-4 voor. Een prachtig moment was het eerbetoon voor de 12-jarige Laurens uit Vught. Tijdens de minuut applaus voor de overleden FC Den Bosch-supporter werd er gescoord, maar vierden de uitsupporters dit pas later. FC Den Bosch deed nog wat terug, maar kon PSV niet stoppen richting de kwartfinale.

Maar PSV is niet voor niks de meest scorende ploeg van de Eredivisie. Na tien minuten kwam Killiann Sildillia op over de rechterkant. Hij gaf een voorzet en Couhaib Driouech kon helemaal vrij inkoppen om zo de Eindhovenaren op 0-1 te zetten.

Nadat de rookwolken van het vuurwerk vanaf de M-Side waren weggetrokken, kon er iets later dan gepland afgetrapt worden in de hoofdstad van Brabant. FC Den Bosch liet direct zien niet zomaar te buigen voor de landskampioen. Met hoog druk werd PSV zelfs enkele keren vastgezet op eigen helft.

In een uitverkocht De Vliert gaf Peter Bosz een aantal vaste krachten rust in de achtste finale van de KNVB-beker. Ondere anderen Yarek Gasiorowski, Guus Til, Mauro Júnior en Ivan Perisic mochten op de bank beginnen. Dat zal voor FC Den Bosch niet veel uitgemaakt hebben, want de ploeg zat voorafgaand aan de wedstrijd al vol zelfvertrouwen.

Prachtig eerbetoon tijdens FC Den Bosch - PSV

Van de twaalfde tot dertiende minuut werd er één minuut stilgestaan bij de dood van de 12-jarige Laurens uit Vught. Het hele stadion stond op en gaf applaus. Ondertussen gaf FC Den Bosch-aanvoerder Kevin Felida een dramatische pass naar achteren en schoot Dennis Man de 0-2 binnen. Echter ging het eerbetoon door in het stadion en vierden de aanwezige PSV-fans het doelpunt pas nadat de minuut afgelopen was.

Na 22 minuten stond het ook al 0-3. Reda Akmum was de volgende die in de verdediging van FC Den Bosch de fout inging en zo maakte Esmir Bajraktarevic de volgende goal. Zo werd het al snel duidelijk dat PSV een maatje te groot is voor de Bosschenaren. Terwijl het aanvallend helemaal niet zo slecht ging. Via topscorer Kevin Monzialo werd FC Den Bosch twee keer gevaarlijk, zonder succes.

Enigszins gênant

Hierna werd het voor de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie enigszins gênant. Een aantal minuten later legde Driouech zijn tweede in het netje en stond het binnen het half uur 0-4.

In de tweede helft leek Den Bosch wat terug te doen, maar Thijs van Leeuwen werd teruggefloten wegens buitenspel. Niet veel later ging PSV-keeper Matej Kovár de fout in en scoorde Emian-Johar Semedo, maar redde scheidsrechter Rob Dieperink de PSV-goalie door te oordelen dat de bal net over de achterlijn geweest was voor het doelpunt.

FC Den Bosch scoort

FC Den Bosch was in de tweede helft een stuk sterker en verdiende een goal. Uiteindelijk liet clublegende Danny Verbeek De Vliert toch nog juichen door de 1-4 te maken. En daar bleef het bij. FC Den Bosch heeft zich knap gerevancheerd in het tweede bedrijf, maar kon de grote voorsprong van de landskampioen niet meer goedmaken.

Vrijdag wordt er geloot wie de tegenstander van PSV in de kwartfinale van de KNVB-beker zal zijn.