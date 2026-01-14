FC Den Bosch blijft met gemixte gevoelens achter na nederlaag tegen PSV

Bij FC Den Bosch zijn er wisselende gevoelens na de 1-4 nederlaag in de KNVB-beker tegen PSV. Mees Laros is vooral trots, maar Danny Verbeek heeft er 'de pest in'. Ook over het aantal speelminuten is de clublegende niet te spreken.

Na een half uur stond PSV al met 0-4 voor. "Het kan heel snel gaan bij een ploeg als PSV, dat zag je ook tegen Excelsior", zegt Mees Laros. FC Den Bosch startte met het onder druk zetten van de tegenstander, maar kreeg al snel de deksel op de neus, zag ook Danny Verbeek: "Je kan wel hoog druk zetten, maar dan moet je dat compact doen. Waar we vooral de fout ingingen is dat we te veel goals weggaven door persoonlijke fouten."

Uiteindelijk zette de routinier als invaller de eindstand op het bord. Maar echt blij met zijn goal is hij niet: "Uiteindelijk verlies je met 1-4 en daar ben je ziek van. Maar we moeten realistisch zijn dat PSV op dit moment een maatje te groot is. Je gaat het veld op om resultaat te halen en als je dat niet doet, heb je er toch de pest in."

Vooral invalbeurten

De 35-jarige Bosschenaar moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten. "Ik voel me al een hele periode erg goed. Ik wil veel minuten maken, maar uiteindelijk ben je ook afhankelijk van de keuze van een ander", aldus Verbeek, die een aflopend contract in De Vliert heeft.

De 20-jarige Laros is een stuk positiever na de wedstrijd: "Hetgeen wat we neer hebben gezet is belangrijker dan het eerste half uur en daar zijn we trots op. Ik ga er liever uit tegen PSV dan tegen een andere club."

Eerbetoon aan 12-jarige Laurens uit Vught

De talentvolle middenvelder zag vanaf het veld het eerbetoon aan de 12-jarige Laurens uit Vught. Hij overleed afgelopen week en dus werd er een minuut applaus gegeven in het stadion. PSV scoorde in die minuut, maar de meegereisde fans vierden dit pas na het eerbetoon. "Respect naar de PSV-fans dat ze stil bleven. Ook heel veel sterkte naar de familie en vrienden namens de club en spelers."