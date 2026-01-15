Bosz ziet weer basisklant afhaken: 'Dan gaan alle alarmbellen af'

Peter Bosz kijkt met een dubbel gevoel terug op de 4-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Hij is blij dat zijn ploeg al snel op een ruime voorsprong kwam, maar ontevreden over het vervolg van PSV. Ook moest de oefenmeester Dennis Man al vroeg noodgedwongen wisselen.

Het beloofde een makkelijke avond te worden voor PSV in De Vliert. Na een half uur stonden de Eindhovenaren met 0-4 voor. "Voor de winterstop haalde we de voet wel eens van het gaspedaal bij 0-2. Nu drukten we 'm volledig in en stond het 0-4", aldus Bosz.

Blessure Dennis Man

Na dat half uur haalde de 62-jarige coach Dennis Man naar de kant. Eerst werd er gedacht dat hij rust kreeg, maar dat blijkt niet zo te zijn: "Ik begreep dat hij wat last had. Ik liep even naar hem toe en hij zei: 'Het voelt niet goed.' Dan gaan bij mij alle alarmbellen af." Bosz weet nog niet wat de ernst van de blessure is.

De tweede helft was PSV geen schim meer van het eerste bedrijf. FC Den Bosch was de betere, scoorde de 1-4 en zag twee goals afgekeurd worden. De coach van de Eindhovenaren is niet te spreken over het verval van zijn team: "Als je bij een topclub speelt en je wil een topspeler worden dan moet je dat negentig minuten kunnen volhouden. Iedere wedstrijd, ook tegen Den Bosch."