Kinderen gedrogeerd en misbruikt, ouders noemen verdachte een monster

Het seksueel misbruik van jonge meisjes door Mels van B., verdachte in de geruchtmakende Barendrechtse zedenzaak, heeft grote gevolgen gehad voor het leven van de gezinnen van de slachtoffers. Donderdag hoort de rechtbank vijftien verklaringen van betrokken ouders en slachtoffers. "Je hebt ons kind iets onherstelbaars aangedaan", zei een moeder in de rechtszaal in haar verklaring tegen de verdachte. "Je hebt haar vrijheid en onschuld weggenomen.”

Het grootschalige misbruik door de Barendrechter speelde zich niet alleen in zijn huis af, maar ook jarenlang op een camping in Hoeven. Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes, veelal vriendinnetjes van zijn dochter, ernstig seksueel heeft misbruikt. Hij drogeerde de kinderen en maakte beelden van het misbruik.

Van B. hoorde alles in stilte aan

Van B. (46) luisterde zwijgend en bewegingloos naar de verklaringen. Hij krijgt later de gelegenheid om te reageren. Een moeder vroeg hem haar tijdens haar verklaring aan te kijken. Ook toen maakte hij een emotieloze indruk. Aan het begin van de zitting zei hij dat hij "heel erg schuldbewust" is over wat hij heeft gedaan.

Een moeder verklaarde dat haar dochter geen bewuste herinnering heeft aan het misbruik, omdat zij onder invloed was gebracht van een slaapmiddel. "Stelt u zich dat eens voor. Ze weet dat er iets is gebeurd. Ze voelt het. Maar ze kan er niet op terugkijken. Dat maakt het extra verwarrend. Extra wreed." Het meisje was 12 jaar ten tijde van het misbruik.

Ouders slachtoffers

Verschillende ouders benadrukten dat de schade die Van B. heeft aangericht een leven lang voelbaar zal blijven, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor hun familieleden. "Hoe kon hij?", vroeg een moeder zich af. "Wat bezielde hem? Een monster is nog te zacht uitgedrukt."

Van de vijftien verklaringen worden er donderdag vier achter gesloten deuren afgelegd. Vrijdag volgen nog vier verklaringen. Later die dag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Van B.