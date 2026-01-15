Geen smartphone vóór je veertiende, ouders zoeken houvast in de Kempen

Tessa, Bo en Marieke. Drie betrokken moeders uit Bergeijk met één missie: een kindertijd zonder smartphones. En dat is best een dilemma, want op welke leeftijd geef je jouw kind een smartphone en hoe kun je de aanschaf van een smartphone voor je kind uitstellen? Woensdagavond stroomde cultureel centrum Bruis in Bladel vol met tweehonderd ouders en andere belangstellenden die meer willen weten over de visie van de Kempense ouderbeweging Smartphonevrij.

Eindeloos scrollen op sociale media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In de zaal vertelt een moeder zichtbaar bezorgd hoe haar driejarige kind al swipe bewegingen maakt op de afstandsbediening. En samen zitten we dagelijks ruim twee uur op onze smartphone met uitschieters tot wel vijf uur zo blijkt uit een kleine peiling onder het publiek. Kleuters zijn verzot op de iPad, jonge kinderen surfen op het internet en pubers zitten uren per dag achter een beeldscherm. Welke impact heeft dat op hun hersenontwikkeling?

Archieffoto: ANP

Het kinderbrein is niet opgewassen tegen de smartphone, stelt kindertherapeute Hanneke de Hertog, een van de gastsprekers op het podium. "Als we kinderen blootstellen aan prikkels die hun brein nog niet kan verwerken, kan dat leiden tot allerlei problemen. Slaaptekort, concentratieproblemen, het gevoel altijd aan te staan, slechtere ogen, stress en paniekaanvallen. Ook krijgen ze ongewild te maken met schadelijke content, schokkende filmpjes of zelfs cyberpesten."

Hanneke vervolgt: "Een smartphone in bezit hebben haalt kinderen weg bij vaardigheden die ze nodig hebben voor later: omgaan met frustratie, doorzetten bij tegenslag en echt contact maken. Minder schermtijd betekent meer ruimte voor echte groei. Meer rust, focus, veerkracht en écht contact met elkaar."

"Dagelijks kreeg ik 3500 berichtjes op mijn mobiel."

De 20-jarige Pepijn weet hoe het voelt als je mobiel als het ware aan je hand vastgeplakt zit. Als middelbare scholier was hij acht uur per dag online, net als veel leeftijdsgenoten. "Ik was altijd verbonden met iedereen. Dagelijks kreeg ik zo’n 3500 berichtjes. Het waren zóveel prikkels dat ontspannen nauwelijks lukte", vertelt hij. Op initiatief van Judith deed Pepijn mee aan een wetenschappelijke challenge om langere periodes offline te gaan. Dat veranderde zijn leven. "Een van de wetenschappers adviseerde me om meer te lummelen. Een wandeling maken zonder mobiel, of zonder oortjes naar het station fietsen. Dan hoor je ineens zoveel meer. Ik heb het heft in eigen hand genomen, nu ben ik weer de baas over mijn telefoon."

"Als 25 procent van de kinderen in een klas geen smartphone heeft, verdwijnt de sociale druk"

Geen smartphone voor je veertiende: steeds meer ouders verschuiven de norm. En dat is waar Smartphonevrij Opgroeien De Kempen voor staat: samen bouwen aan een cultuur waarin kinderen niet langer onder druk staan om een smartphone te hebben. "We willen jullie niet overtuigen, maar wel helpen een bewuste keuze te maken", zegt initiatiefneemster Tessa van Dooren. "En daarvoor hebben we elkaar nodig. Samen kunnen we het verschil maken. Want als 25 procent van de kinderen in een klas geen smartphone heeft, verdwijnt de sociale druk en voel je als ouder dat je echt een keuze hebt." "Het mooie vind ik dat we met dit initiatief als ouders verbinding hebben gevonden. Dat we samen praten over een onderwerp waar we allemaal mee worstelen", zegt Tessa na afloop. "We hopen dat de mensen hier op hun beurt weer met andere ouders op het schoolplein in gesprek gaan, zodat er steeds meer draagvlak ontstaat om smartphonebezit bij jonge kinderen uit te stellen."