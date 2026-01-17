RBC-mascotte Boy Buffel maakt comeback: 'Daar word je toch verliefd op'

Blijdschap in het stadion: Boy Buffel is terug. Na jarenlange afwezigheid maakt de mascotte van RBC Roosendaal zaterdag zijn langverwachte rentree in het stadion. Dankzij een succesvolle crowdfundingactie heeft het knuffelicoon van de club een frisse, eigentijdse outfit gekregen.

"Ik moest echt even een traantje wegpinken toen ik Boy Buffel voor het eerst in zijn nieuwe pakje zag", zegt Sylvia van Hassel trots. De vrijwilligster zette zich in om haar clublieveling een volledig nieuw uiterlijk te geven. Geen overbodige luxe, want het oude kostuum was tot op de draad versleten. "We hadden hem nog eens tevoorschijn gehaald bij een jeugdtoernooi. Dat kon eigenlijk niet meer, maar iedereen vond meteen dat Boy terug moest komen als vaste waarde bij de club", vertelt Sylvia. Die oproep liet ze niet aan dovemansoren voorbijgaan. Samen met een aantal vrijwilligers besloot ze dat het tijd was voor actie, met een prachtig resultaat. Overweldigende steun

"We hebben enorm veel steun gekregen van sponsoren en supporters. In september was het ontwerp klaar en net voor de feestdagen zagen we onze Boy voor het eerst in zijn nieuwe pak", vertelt Sylvia.

De eer om in het mascottepak te kruipen is weggelegd voor Fleur van Hassel. Volgens haar is de nieuwe outfit een wereld van verschil. “Het vorige pak voelde echt als een soort slaapzak of winterjas waarin je het soms bloedheet kreeg.”

Het oude pak van RBC-mascotte Boy Buffel was versleten (foto: Sylvia van Hassel)

Het nieuwe pak kost bijna vijfduizend euro. Wat Sylvia betreft moet het daarom de komende twintig jaar meegaan. Vanaf zaterdag is Boy Buffel bij alle thuiswedstrijden van RBC weer van de partij om het publiek op te warmen en het elftal aan te moedigen. "Het is misschien een klein extraatje, maar het zorgt wel voor ontzettend veel extra sfeer. Gelukkig heb ik zelf genoeg energie. En anders sleept het publiek mij er wel doorheen", lacht Fleur. Boy Buffel is jarenlang vaste waarde bij RBC

Boy Buffel deed begin jaren 2000 zijn intrede bij RBC, in de periode dat de Roosendalers zelfs even naar de Eredivisie promoveerden. In de jaren daarna bleef hij een vertrouwd gezicht langs het veld. Na de degradatie uit de Eerste Divisie in 2011 ging het ook met Boy Buffel bergafwaarts. Zo’n vijf jaar geleden verscheen hij voor het laatst in zijn oude, versleten pak in het stadion. In zijn oranje-witte tenue en met zijn vrolijke uitstraling heeft Buffel nu een nog hogere aaibaarheidsfactor gekregen. Sylvia straalt: "Ik ben zó blij dat Buffel weer terug is. Hij hoort bij de club. Kijk nou eens naar dat lieve snoetje en die droppie-ogen, daar word je toch meteen verliefd op."