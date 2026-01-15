Gerard (82) is verwikkeld in slepende strijd met NVWA over springkussens

Voormalig attractieverhuurkoning Gerard Moonen (82) is in een slepende ruzie verwikkeld met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het draait allemaal om ruim tachtig springkussens die keer op keer worden afgekeurd. De hoogste rechter buigt zich begin februari over de zaak. Donderdagochtend kwamen twee onafhankelijke keurmeesters kijken bij Moonen en die waren heel stellig.

In 2019 kocht Gerard Moonen zo'n 350 tweedehands springkussens van een Belgisch bedrijf. “Door twee keuringsinstanties waren ze goedgekeurd”, vertelt hij. De NVWA stelt dat er geen certificaten waren en dat daarom een keuring noodzakelijk was. Gerard wil de springkussens doorverkopen, maar ruim tachtig kussens worden afgekeurd. Reden: bij stroomuitval stort zo’n kussen te snel in en kunnen kinderen bekneld raken. Onterecht vindt Gerard en hij stapt naar de rechter. Oprichter Moonen attractieverhuur

Volgens een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam moesten de kussens opnieuw gekeurd worden, maar dat liep volgens Gerard helemaal mis. De NVWA schakelt dezelfde keuringsinstantie in en opnieuw worden ze afgekeurd. “Ze moesten hun eigen huiswerk nakijken, daar is niets onafhankelijks aan”, klaagt hij. Gerard Moonen, nu 82 jaar, is medeoprichter van Moonen attractieverhuur. Toen zijn schoonzoon de zaak in 2008 overnam, werd afgesproken dat Gerard geen attracties meer zou verhuren. Maar hij kon het ondernemen niet helemaal loslaten en kocht de partij gebruikte springkussens om die weer door te kunnen verkopen.

De gehuurde en goedgekeurde springkussen (foto: Noël van Hooft).

Donderdagochtend heeft Gerard twee onafhankelijke keurmeesters ingeschakeld. In een loods staan twee springkussens: een afgekeurde van zichzelf en een gehuurd goedgekeurd springkussen. “Ik kan niet tegen onrecht”, zegt Gerard. “Dat procederen tegen de NVWA doet niemand, dat kost veel te veel geld. Daar kun je honderd nieuwe kussens voor kopen.” Wat zeggen de keurmeesters?

Het geluid van twee blazers buldert door de loods. Links staat een brandweer-springkussen met een overdekt parcours en glijgedeelte en rechts een circustent waar je op kunt springen. De keurmeester springt en loopt door de springkussens heen. “Heeft deze een certificaat? Dat is misdadig”, begint de keurmeester als hij op het goedgekeurde springkussen staat. “De glijbaan komt meteen op de grond, zonder uitloop. Een kind kan echt een probleem krijgen met zijn of haar wervelkolom, dat is een ritje naar het ziekenhuis.”

Keurmeester op het springkussen van Gerard Moonen, terwijl de stroom uitvalt (foto: Noël van Hooft).