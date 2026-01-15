Man (20) opgepakt voor mishandeling en brand met Nieuwjaar in Putte

Een 20-jarige man uit Putte is woensdag aangehouden voor de brandstichting en zware mishandeling bij een wooncomplex aan de Beukendreef in zijn woonplaats. Het drama voltrok zich met oud en nieuw bij de antikraakwoning van Martin. De vriend van de buurvrouw van Martin, die wilde ingrijpen, werd zwaar mishandeld.

Mishandeld terwijl hij probeerde te helpen Tijdens de jaarwisseling vernielden meerdere personen ruiten van het huis van Martin . Zij gooiden onder meer vuurwerk naar binnen. Daardoor ontstond brand in het wooncomplex.

Martin was zelf niet thuis, maar zag de vernielingen via live camerabeelden. Hij schakelde daarom de hulp van zijn buurvrouw en haar vriend in. Zij waren in de buurt om oud en nieuw te vieren. Hij vroeg of ze de hulpdiensten wilden opvangen.

Toen de vriend van de buurvrouw het geweld probeerde te stoppen werd hij zwaar mishandeld.

'Net een oorlogsgebied'

De brandstichting vond plaats in de antikraakwoning van Martin. Hij zou tijdens de jaarwisseling thuis zijn met zijn drie kinderen, maar besloot op het laatste moment naar hun moeder te gaan.

Die beslissing redde zijn gezin: terwijl hij weg was, werd zijn huis in Putte belaagd door jongeren die ramen ingooiden en vuurwerk naar binnen gooiden.

Via een camera zag Martin hoe het gebeurde. Toen hij terugkwam, trof hij een ravage aan: ingegooide ramen, smeulend vuurwerk en een woonkamer vol rook. "Het was net een oorlogsgebied", zei Martin eerder.