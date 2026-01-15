Wind, waterstof en warmte: hier haalt Brabant in 2050 haar energie vandaan

De provincie Brabant wil dat haar energievoorziening in 2050 klimaatneutraal is. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet. Wat die stappen volgens het provinciebestuur precies moeten zijn en hoe ze gezet moeten worden, maakte energiegedeputeerde Bas Maes (SP) donderdag bekend. Als belangrijkste benoemt hij het uitbreiden en verzwaren van het overbelaste elektriciteitsnet en het inzetten op een energiemix van zon, wind, waterstof en warmte.

"We moeten vooruitkijken om Brabant draaiend te houden", zegt hij. "Met dit Energieperspectief schetsen we een koers naar een energiesysteem dat betrouwbaar is, betaalbaar blijft en dat we zorgvuldig in Brabant inpassen. Dat betekent: scherpere keuzes, meer samenhang tussen energie en ruimte en samen met partners versnellen waar het kan."

Van de ontwikkeling van groen gas en waterstof tot het aanleggen van kabels en stroomstations en mogelijk zelfs het oprichten van een eigen provinciaal warmtebedrijf, het staat allemaal in het voorstel 'Energieperspectief' van gedeputeerde Maes. Momenteel komt het overgrote deel van de energie in Brabant nog van fossiele bronnen zoals aardgas.

Zon, wind en waterstof

De provincie zet in op een mix van zonne- en windstroom, maar deze bronnen zijn afhankelijk van het weer. Om de energievoorziening stabiel te houden wordt gekeken naar waterstof en groen gas. Groen gas wordt gemaakt van mest, maar kan ook van reststoffen uit rioolwaterzuiveringen gemaakt worden. Vergeleken met waterstof, vervult groen gas een bescheidener rol in de energiemix zoals het provinciebestuur die voor zich ziet.

Het allerbelangrijkste is het uitbreiden en verzwaren van het overbelaste elektriciteitsnet, vertelt Maes donderdag in het provinciehuis. "Jaren geleden stond dat nog niet zo op onze radar, dat laat zien dat we wendbaar moeten zijn." Ook de plannen die anno 2026 worden gemaakt, zullen tot 2050 aanpassing behoeven, is de winstwaarschuwing.

Brabantse stroom en warmtebedrijf

Het grootste gedeelte van de energie moet in 2050 in Brabant worden opgewekt. Dat betekent dat ruim minder dan de helft van de energie nog uit het buitenland of uit andere provincies komt. "Zodat we onze problemen niet over de provinciegrens hevelen", zegt Maes. Het overgrote deel van de windstroom komt overigens van zee, maar moet wel in Brabant aan land komen.

Ook wil de provincie graag een eigen warmtebedrijf oprichten, om (nieuwe) collectieve warmtenetten te ondersteunen. De provincie is enthousiast over de mogelijkheid om een eigen warmtebedrijf op te richten en liep al langer voorop in aanloop naar de nieuwe wetgeving die publieke warmtenetten mogelijk maakt.

De plannen die Maes donderdag nar buiten bracht, zijn nog niet definitief. De komende tijd kunnen betrokken partijen het document van commentaar voorzien en in juni bespreken Provinciale Staten het stuk. Pas als een meerderheid van de Statenleden zich in de plannen kan vinden, staat vast op welk energieperspectief Brabant tot 2050 koerst.