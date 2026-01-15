Rotterdammer aangehouden voor aanslag grillroom Roosendaal
Een man uit Rotterdam (26) is woensdag opgepakt voor een explosie in juli vorig jaar bij een grillroom in Roosendaal. De grillroom was in 2025 vaker doelwit van aanslagen. Of de Rotterdammer ook een rol speelde bij de andere aanslagen wordt verder onderzocht.
In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 juli ging bij de grillroom aan de Rembrandtgalerij een explosief af. Agenten waren snel ter plaatse en zagen een klein brandje bij de deur van de grillroom. De brand doofde vanzelf. Door de explosie raakten ruiten kapot en liep het pand schade op.
Tussen mei en juli werden in totaal acht aanslagen gepleegd op grillrooms Sofram en Ceder aan de Rembrandtgalerij. De schade was enorm en bewoners voelen zich volgens de politie niet veilig.
Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal wees in oktober de Rembrandtgalerij en omgeving aan als veiligheidsrisicogebied. Op die manier kan de politie iedereen in het gebied preventief fouilleren. "We zijn al jaren bezig met de veiligheid op en rond de Rembrandtgalerij. Er hangen extra camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen. Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen. Vandaar dat we nu een volgende stap nemen", zei Buijs in oktober.
Het onderzoek van de politie naar de aanslagen ging door. Dit leidde tot de aanhouding van de Rotterdammer voor de aanslag in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 juli.
De politie heeft begin december ook al iemand opgepakt. Het ging toen om een man van 31 jaar uit Tiel.