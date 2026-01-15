Rotterdammer aangehouden voor aanslag grillroom Roosendaal

Een man uit Rotterdam (26) is woensdag opgepakt voor een explosie in juli vorig jaar bij een grillroom in Roosendaal. De grillroom was in 2025 vaker doelwit van aanslagen. Of de Rotterdammer ook een rol speelde bij de andere aanslagen wordt verder onderzocht.

In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 juli ging bij de grillroom aan de Rembrandtgalerij een explosief af. Agenten waren snel ter plaatse en zagen een klein brandje bij de deur van de grillroom. De brand doofde vanzelf. Door de explosie raakten ruiten kapot en liep het pand schade op. Tussen mei en juli werden in totaal acht aanslagen gepleegd op grillrooms Sofram en Ceder aan de Rembrandtgalerij. De schade was enorm en bewoners voelen zich volgens de politie niet veilig.