Villa van populaire vloggers Gio en Lynn te koop voor 2,6 miljoen euro

Het was al even bekend dat het populaire YouTube-stel Gio Latooy en Lynn Hermanussen uit Sint Willebrord zou vertrekken. Maar nu is het moment daar: hun super-de-luxe villa staat te koop voor 2,6 miljoen euro.

At Home Makelaardij heeft de villa, die in 2022 is gebouwd, inmiddels in de verkoop gedaan. Dat bleek deze week uit een bericht op Instagram.

De bekende vloggers wonen ruim anderhalf jaar in de villa aan de Populierenstraat. In een eerdere vlog kondigden Gio en Lynn aan te verhuizen . Waarom het stel de biezen pakt, bleef toen in het midden. Gio liet wel doorschemeren de omgeving Rotterdam te missen, waar hij vandaan komt.

Maar wat krijg je voor 2,6 miljoen euro?

Voor 2,6 miljoen euro krijg je onder meer vier slaapkamers, een gym, een royale woonkamer, een open keuken, een verwarmd zwembad en uitzicht over weilanden.

Het stel zal waarschijnlijk warme herinneringen houden aan de villa in Sint Willebrord. Zo werd hun zoontje Mexx Jack er geboren en natuurlijk heeft het duo er talloze vlogs opgenomen.

Op het YouTube-kanaal van Gio verscheen maandag een video waarin hij samen met zijn gezin op pad gaat om bouwkavels te bezichtigen. Gio zegt daarin nog te twijfelen. Ook zie je hoe hij Funda afstruint op zoek naar mogelijke toekomstige huizen.

Als het stel het huis in Sint Willebrord verkoopt terwijl ze nog niks nieuws hebben gevonden, dan is er ook al een oplossing. "Dan gaan wij een appartement huren. Of we trekken in de garage van de ouders van Lynn", zegt hij in de video.