Lennart kickte af van flakka: 'Had niet het idee dat ik een verslaafde was'

Lennart uit Bergen op Zoom raakte verslaafd aan de zware designerdrug flakka, die ook wel bekendstaat als de zombiedrug. Maar hoe raak je verslaafd aan zo'n drug, en wat doet het met je leven? Dat vertelt Lennart, die afkickte en twee jaar clean is.

Lennart woont sinds een paar jaar in Vlissingen, waar hij als docent en onderzoeker bij de HZ werkt, een hogeschool in de provincie Zeeland. Hij vertelt tegen Omroep Zeeland hoe zijn ervaringen met drank en drugs begonnen tijdens carnaval. "Toen ik 14 was ging ik voor het eerst op stap met carnaval. Zo'n twee jaar later kwam daar blowen bij. Ik was nogal een aparte jongen en wilde er graag bij horen en sociale contacten vinden." Zesde halve liter

Op school ging het goed, maar Lennart kwam erachter dat hij verslavingsgevoelig was. "Ik was gaan studeren, waar drankgebruik er helemaal bij hoorde. Toen ik op een dinsdagochtend series lag te kijken en mijn zesde halve liter bier opentrok, had ik door dat het mis was. Ik stopte direct met drinken, maar verlegde die drang om te gebruiken naar het blowen."

Toch had hij niet het idee dat hij verslaafd was, zegt Lennart. "Ik heb heel lang gedacht: een verslaafde, dat is iemand die fietsen jat en onder de brug slaapt. Ik had pas heel laat door dat ik er zelf een was." Hij vertelt dat alles door zijn vingers glipte. "Relaties gingen niet goed meer, werken ging niet meer." De bom barstte toen hij midden in de nacht thuiskwam en zijn moeder de confrontatie aanging. Voelde zich betrapt

"Ik kwam thuis na een avond 'gezelligheid'. Half vier, voor mij niet abnormaal. Mijn moeder merkte dat er iets niet goed was. Ze kwam uit bed, zag dat ik niet kon praten en van de wereld was. Ik voelde me betrapt." Lennart ging hulp zoeken. "Ik dacht, een paar keer naar een meeting, dan is het wel over." Hij probeerde af te kicken, maar kwam erachter dat het niet lukte. "Ik zat tegen mijn wil in te gebruiken. Toen raakte ik ook aan de flakka. Daardoor raakte ik in psychoses." Van de stimulerende designerdrug worden mensen agressief, verward en onvoorspelbaar. De politie in West-Brabant en Zeeland had eerder de handen vol aan flakka-gebruikers, was vorig jaar te lezen in Trouw. Als er incidenten zijn, wordt de politie als eerste gebeld.

Wat is flakka? Flakka of alfa zijn straatnamen voor psychoactieve stoffen afgeleid van de stof alfa-PVP. Het is al meer dan tien jaar verkrijgbaar op de Nederlandse drugsmarkt, maar inmiddels staat alfa-PVP al enige jaren op lijst I van de Opiumwet. Andere afgeleiden van de stof zijn ook alleen nog maar illegaal verkrijgbaar sinds 1 juli vorig jaar. Het gebruik van flakka zorgt voor een kort euforisch gevoel, maar ook voor longproblemen, schokkerige bewegingen, achterdocht en een sterke zucht naar meer. Flakka wordt gebruikt in poedervorm of brokken en wordt meestal gerookt in een pijpje. Het kan ook gesnoven worden. Bron: Trimbos instituut