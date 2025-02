Politie heeft handen vol aan overlast flakka-gebruikers

De politie in West-Brabant en Zeeland heeft de handen vol aan flakka-gebruikers, is te lezen in Trouw. Van de stimulerende designerdrug worden mensen agressief, verward en onvoorspelbaar. Als er incidenten zijn, wordt de politie als eerste gebeld.

De politie heeft het zo druk met brandjes blussen dat het systeem vastloopt, ziet Nationaal Rapporteur Verslavingen Arnt Schellekens. Het gevolg: overlast op straat. Dit vormde de aanleiding voor een onderzoek naar het middel in de regio's. Onevenredig veel overlast

Stichting Mainline, die het onderzoek uitvoerde, sprak met hulpverleners en gebruikers van het middel. Dat zijn veelal mensen met complexe psychische problematiek - blijkt uit het onderzoek - die geen huis, stabiel inkomen en sociaal netwerk hebben. De omvang van de groep is niet enorm, maar het kan lokaal gaan om honderden gebruikers. De onderzoekers spraken met 47 gebruikers in onder meer Roosendaal en Bergen op Zoom maar ook plaatsen als Rucphen en Breda. En omliggende dorpen. Daar veroorzaakt dit al gauw onevenredig veel overlast, zegt Mainline-directeur Machteld Busz in de krant. Een deel van de gebruikers is dakloos en komt uit Oost-Europa maar die konden ze niet bereiken. Dat merkten de onderzoekers ook: een deel van de gebruikers zit in de maatschappelijke opvang of in beschermde woonvoorziening.