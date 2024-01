Flakkagebruik is hier aan de orde van de dag: 'Ze worden extreem paranoïde'

Mensen die met een holle blik en in staat van psychose over straat lopen. In het westen van Brabant is het aan de orde van de dag, vertelt wethouder Joey van Aken uit Bergen op Zoom. De oorzaak? 'Zombiedrug' flakka. Om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken, stuurden de burgemeesters van acht gemeenten in die regio woensdag een brandbrief naar de Eerste Kamer. "Het is supertriest."

"Dit is hét epicentrum op het gebied van flakkagebruik", vertelt Van Aken. Die zogeheten designerdrug is de afgelopen jaren in opkomst. Dat komt door meerdere factoren. Zo is flakka relatief goedkoop, makkelijk verkrijgbaar, zwaar verslavend én bovenal niet verboden. De stoffen waarmee het gemaakt wordt, zijn op dit moment nog legaal. En daar gaat de brief van de acht West-Brabantse burgemeesters over. Onlangs stemde de Tweede Kamer al voor een wijziging in de Opiumwet, waardoor in één klap een hoop extra stoffen verboden worden. Daaronder vallen ook de middelen waar de diverse varianten van flakka nu mee gemaakt wordt. Met de brief dringen de gemeenten er nu bij de Eerste Kamer op aan om de wet ook snel te behandelen. Waarom het juist in het westen van Brabant zo'n probleem is? "Daar kunnen we alleen naar gissen", peinst Van Aken. "Wellicht heeft het te maken met onze ligging. Maar we zien tegelijkertijd dat het zich als een olievlek verspreidt in Nederland, maar ook over de grens in België."

"Laatst dacht iemand bijvoorbeeld dat de bouwvakkers aan de overkant geheim agenten waren."

Alex van Dongen van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron heeft wel een verklaring voor de problemen in het gebied. "Als je kijkt naar oude rapporten, dan zie je dat ook het GHB-gebruik destijds het grootst was in die regio. De populariteit van flakka is ook een beetje ontstaan in die groep. Bij drugsverslaafden zie je vaak dat ze naast een downer als GHB, ook een upper gebruiken. Flakka blijkt zo'n sterke upper." Overigens wil Van Dongen wel een nuance aanbrengen in het beeld dat vaak bestaat van flakkagebruikers. "We kennen de filmpjes uit Amerika, waarin mensen als totale zombies tekeergaan. Ik zit wekelijks met gebruikers, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Wel worden ze ontzettend paranoïde. Laatst dacht iemand bijvoorbeeld dat de bouwvakkers aan de overkant geheim agenten waren, die hem in de gaten moesten houden."

"De geuren die ze uitstootten leidden tot misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn."