Auto verwoest door brand, buurtbewoners slaan alarm

Opnieuw is er een auto uitgebrand in Waalwijk. Buurtbewoners ontdekten de brandende auto rond drie uur in de nacht op een parkeerplaats achter een flat aan de Erve. Donderdag brandde een bestelbus volledig uit, die stond geparkeerd aan de Esdoornstraat.

Redactie Geschreven door

Buurtbewoners hebben meteen de brandweer gebeld. Bij aankomst van de brandweer bleek dat er achter een ruit was ingeslagen. Het vermoeden bestaat dat een brandbare stof in de auto is gegooid, waarna de auto in brand is gevlogen.

Politie doet onderzoek naar autobrand

De brandweer bluste het vuur maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging. Ook de politie kwam naar de brand. Zij zijn een onderzoek gestart en hebben onder meer camerabeelden bekeken. De auto wordt door een berger afgevoerd.



Eerder ook autobrand in Waalwijk

In de nacht van woensdag op donderdag vloog een bestelbus in brand aan de Esdoornstraat. De bus lag vol met materialen van een dakdekker. Ook deze bus werd door het vuur compleet verwoest. Door de hitte raakte ook een andere auto beschadigd.

Auto verwoest door brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Auto verwoest door brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Auto verwoest door brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).