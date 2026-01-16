Gemeente Moerdijk vraagt 21 miljoen voor bouw extra huizen in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk vraagt 21 miljoen euro aan het Rijk om woningbouw te versnellen rondom het stationsgebied in de stad Zevenbergen. Opvallend genoeg kwam juist Zevenbergen als favoriet uit de bus bij een enquête onder inwoners van het verdwijnende dorp Moerdijk om naar toe te verhuizen.

In december hield Omroep Brabant een enquête onder inwoners van het dorp Moerdijk. Dat dorp is door het gemeentebestuur bestempeld om in de toekomst te verdwijnen. Uit het onderzoek kwam naar boven dat Zevenbergen, dicht bij het dorp Moerdijk maar met ruim 14.500 inwoners flink groter, favoriet is om naar toe te verhuizen. 24 procent van de Moerdijkers ziet een toekomst in Zevenbergen wel zitten.

Krijgt de gemeente Moerdijk die 21 miljoen euro vanuit Den Haag, dan kan er direct gestart worden met de bouw van 1500 huizen in de omgeving van het station in Zevenbergen, schrijft de gemeente.

Direct verband?

Of de vraag van de gemeente aan Den Haag voor 21 miljoen euro direct verband heeft met het verdwijnen van Moerdijk, is niet bekend.

Om rondom het stationsgebied in Zevenbergen huizen te kunnen bouwen, zijn investeringen in het stationsgebied noodzakelijk, zegt de gemeente. De provincie en de gemeente hebben samen al de helft van het nodige geld beschikbaar gesteld. De plannen liggen er al en met het extra geld vanuit het Rijk kan er snel begonnen worden.

Herinrichting stationsgebied

De herinrichting van het stationsgebied bestaat onder meer uit een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, de verplaatsing van het busstation, nieuwe fietspaden en de aanleg van de randweg Zevenbergen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat minder verkeer het spoor kruist en verbeteren de veiligheid in het gebied. Daarnaast komt er dan meer ruimte voor de bouw van 1500 woningen.

