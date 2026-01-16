Ruud van Nistelrooij verrast en wordt assistent bij Oranje

Ruud van Nistelrooij wordt de nieuwe assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De 49-jarige Heeschenaar treedt per 1 februari toe tot de technische staf van Oranje richting het WK.

Daarnaast wilde hij ook graag dichtbij huis blijven: "Ik ben een jaar weggeweest. Maar het is heel fijn om bij je gezin thuis te zijn. Ik heb twee kinderen van 19 en 17, die nu ook stappen maken, dus daar wil ik onderdeel van zijn. Als dat te combineren is, dan heb ik dat het liefst.”

Een maand geleden gaf Van the Man al aan snel terug te willen keren in de voetballerij. "Als er een buitenkansje komt om assistent te worden, is dat ook een mogelijkheid", zei hij toen. Dat buitenkansje lijkt hij nu te hebben gevonden.

Het ideale plaatje dus voor de oud-topspits van onder andere FC Den Bosch, PSV en Manchester United: "Om terug te keren bij het nationale elftal in deze rol is een eer en een mooie uitdaging voor mij. Dat het ook nog eens in voorbereiding op het WK is, maakt het extra speciaal."

Van Nistelrooij was al eerder assistent-coach bij het Nederlands elftal. In 2021 zat de Brabander tijdens het EK dat ingehaald werd na de coronapandemie ook al als assistent op de bank. Zelf speelde Van Nistelrooij zeventig interlands in Oranje.

Koeman blij met de komst van Van Nistelrooij

Ook bondscoach Ronald Koeman is blij met de komst van RvN: "Met Ruud zijn unieke stijl en visie kan hij heel wat toevoegen aan onze staf. Hij is bekend met voetballen op het hoogste niveau en brengt een hoop ervaring met zich mee."

Van Nistelrooij zat al een tijdje zonder werk nadat hij afgelopen zomer bij Leicester City werd ontslagen als hoofdtrainer na tegenvallende resultaten.

Komende zomer zal hij met Oranje te zien zijn op het WK, wat gespeeld wordt in Canada, Amerika en Mexico. Nederland zit dan in een groep met Japan, Tunesië en een winnaar van de Europese play-offs.