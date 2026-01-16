Na jaren verkeersellende wordt deze brug 'eindelijk' aangepakt

De Beekse Brug in Beek en Donk is niet makkelijk om te navigeren. Elke dag loopt het verkeer daar vast. Dat lijkt een lokaal probleem te zijn, maar de verkeersellende bij de ophaalbrug is ook een probleem voor de rest van de regio en de bereikbaarheid in Oost-Brabant. “Het is een hele belangrijke brug”, zegt Martin Jacobs van ondernemersvereniging Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel. “Hij is van grote invloed op het doorgaande verkeer in de regio.”

De provincie wil nu 10 miljoen euro uittrekken om de lastige situatie rond de brug aan te pakken. Een nieuwe rotonde en extra fietsbrug moeten lucht gaan geven. Het verkeer heeft het altijd moeilijk bij de Beekse Brug, omdat auto’s die linksaf moeten, lang moeten wachten op tegemoetkomend druk verkeer. En als de brug dan ook nog eens open staat, is de ellende helemaal compleet. De weg waar de brug ligt, doorkruist daarnaast de beruchte provinciale weg tussen 's-Hertogenbosch en Veghel, de N279. Een weg waar het ook al jaren vastloopt. Ondernemers ergeren zich groen en geel aan deze opstoppingen. De situatie bij de Beekse Brug speelt daar ook een rol in.

"Naar Eindhoven of Helmond rijden is een drama."

Zo kan de vertraging voor de chauffeurs van Stijn Haegens uit Elsendorp oplopen tot een half uur. “Dat is heel veel voor een bedrijf.” Haegens komt in Gemert al vast te staan, omdat het vol is op de N279. En dan zorgt de Beekse Brug verderop ook nog eens voor extra oponthoud. “Ik snap niet waarom, maar hij staat altijd in de spits omhoog,” vertelde de ondernemer eerder aan Omroep Brabant.

De ondernemers bij de N279 en de Beekse Brug maken zich flinke zorgen over de bereikbaarheid in de regio. Door de opstoppingen wil straks geen bedrijf zich nog vestigen in bijvoorbeeld Gemert-Bakel, is de angst. Naar Eindhoven of Helmond rijden noemt Haegens een ‘drama’. Jacobs is blij met het besluit van de provincie om de brug aan te pakken. Ook de dorpsraden in de gemeente Laarbeek, de ZLTO en de ondernemersvereniging in Laarbeek zijn ‘gerustgesteld’ nu er maatregelen komen, zo laten ze in een gezamenlijk persbericht weten. “Het is de eerste fase van een langdurig proces.”

"Leefbaarheid komt onder druk te staan."