F35's oefenen komende weken in het donker boven Brabant

Vliegtuigen van Vliegbases Volkel en Leeuwarden oefenen in de week van 19 januari en de week van 2 februari boven Brabant. De F35’s vliegen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk elf uur in de avond. Op vrijdag vliegen ze alleen overdag.

"Om te kunnen beschermen wat ons dierbaar is, is oefenen bij duisternis noodzakelijk om vliegers en grondpersoneel, optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd", laat de Koninklijke Luchtmacht weten in een persbericht.

Als Nederlandse gevechtsvliegtuigen ingezet moeten worden, gebeurt dat in werkelijkheid vaak als het donker is. Omdat het in deze wintermaanden vroeg donker is, is dat het moment voor de luchtmacht om te oefenen.

Meer oefeningen

Het oefenen met de vliegtuigen van het ‘Air Combat Command’ gebeurt boven land en boven zee. Het gaat dan om militaire vlieggebieden boven Brabant maar ook Friesland, Drenthe en Overijssel.

De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen het hele jaar door in de avonduren.