Dolle man stak buurvrouw in het gezicht: 'Ze is voor het leven getekend'

De man die in oktober in Tilburg werd aangehouden voor het neersteken van zijn buurvrouw in een appartementencompex aan de Enschotsestraat in Tilburg heeft haar zwaar verwond met een mes of een vistang. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Breda. De vrouw werd geslagen en met ‘een puntig voorwerp’ gestoken in haar gezicht, buik, borsten en elleboog.

Volgens de advocaat van het slachtoffer is zij voor het leven getekend, onder meer door de steken in haar gezicht. Ze zit voorlopig nog thuis en kan niet werken. Jean-Michel van den H. (43) vertelde niet veel tijdens deze eerste zitting. Hij zorgde al langer voor overlast in het complex, zo werd duidelijk in de rechtbank. Buren hadden gevraagd om extra veiligheidsmaatregelen, zoals een kijkgaatje in de deur. Van den H. zelf sprak tijdens de zaak vrijdag vooral mysterieuze woorden: "Niemand mag ongewenst in mijn woning komen en een zak over mijn hoofd trekken." Daaruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de steekpartij in het appartement van Van den H. heeft plaatsgevonden. Maar dat is niet het geval. Jean-Michel drong bij de vrouw naar binnen, ging op haar zitten en sloeg en stak haar.

De vrouw vluchtte na alle geweld gewond de trap af en werd opgevangen door een andere bewoner. Zij kon nog kort voor ze naar het ziekenhuis werd gebracht, vertellen dat ze was neergestoken door een buurman. Onbekend of vrouw willekeurig slachtoffer was

Jean-Michel van den H. werd kort na de steekpartij aangehouden en hem wordt poging tot moord of doodslag ten laste gelegd. Het werd ook niet duidelijk of hij het op de vrouw had gemunt vanwege eerdere ruzies of dat ze een willekeurig slachtoffer was. Wel werd duidelijk dat de man een behoorlijk gewelddadige geschiedenis heeft. Ook kreeg hij al een zorgmachtiging, wat betekent dat hij gedwongen is behandeld. Op dit moment zit hij vast in het Pyschiatrisch Penitentiar Centrum (PPC) in de gevangenis in Vught. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

