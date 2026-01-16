Mannen maken dollemansrit na overval bij autobedrijf, eigenaar mishandeld

De mannen die vrijdagmiddag een dollemansrit maakten in Den Bosch, pleegden kort daarvoor een overval bij een autobedrijf aan de Diavottenweg. Dat zegt de zoon van de eigenaar van het autobedrijf tegen Omroep Brabant. Na de overval zijn ze weggereden en hebben ze een andere auto geramd. De politie heeft een veertigjarige man uit Steenbergen aangehouden.

Bij het autobedrijf kwamen de mannen binnen met een vuurwapen, terwijl er klanten binnen zaten. Ze wilden een specifieke auto hebben. "Daar werd al zes maanden aan gewerkt en er moest nog veel geld voor worden betaald", vertelt de zoon van de eigenaar. Zelf was hij op het moment van de overval niet op de zaak, maar hij ging er gelijk heen toen hij het hoorde. "Ze hebben mijn vader geslagen. Ze lieten een vuurwapen zien. Ik ben van Koerdische afkomst dus ik word niet warm of koud van een vuurwapen. Ik ben achter ze aan gegaan en ik zag dat het wapen in het water werd gegooid bij Bo's Broodjes."