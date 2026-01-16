Mannen maken dollemansrit na overval bij autobedrijf, eigenaar mishandeld
De mannen die vrijdagmiddag een dollemansrit maakten in Den Bosch, pleegden kort daarvoor een overval bij een autobedrijf aan de Diavottenweg. Dat zegt de zoon van de eigenaar van het autobedrijf tegen Omroep Brabant. Na de overval zijn ze weggereden en hebben ze een andere auto geramd. De politie heeft een veertigjarige man uit Steenbergen aangehouden.
Bij het autobedrijf kwamen de mannen binnen met een vuurwapen, terwijl er klanten binnen zaten. Ze wilden een specifieke auto hebben. "Daar werd al zes maanden aan gewerkt en er moest nog veel geld voor worden betaald", vertelt de zoon van de eigenaar.
Zelf was hij op het moment van de overval niet op de zaak, maar hij ging er gelijk heen toen hij het hoorde. "Ze hebben mijn vader geslagen. Ze lieten een vuurwapen zien. Ik ben van Koerdische afkomst dus ik word niet warm of koud van een vuurwapen. Ik ben achter ze aan gegaan en ik zag dat het wapen in het water werd gegooid bij Bo's Broodjes."
Grote politieactie
Tijdens hun vlucht zijn de overvallers volgens de zoon in een auto gestapt waarmee ze meerdere auto's en een vrachtwagen hebben geraakt. De auto is uiteindelijk flink beschadigd achtergelaten aan de Baksvelstraat. Daar is de politie vrijdagmiddag in kogelwerende vesten een zoekactie gestart.
De politie wil vrijdagmiddag alleen bevestigen dat er een melding is geweest van iemand waarvan de auto is geramd. Ook zou diegene bedreigd zijn met een vuurwapen. "Een verdachte zou zich mogelijk in een flatgebouw ophouden", zegt de woordvoerder.
In de flat werd niemand aangehouden, maar ergens anders in de buurt wel. Over de gewapende overval bij het autobedrijf kan de woordvoerder niets zeggen. "Er moet nog veel worden onderzocht."
De zoon van het autobedrijf laat weten dat hij en zijn vader aangifte doen. "Ze komen hier niet mee weg."