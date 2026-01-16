Verkrachting twee minderjarige jongens: drie jaar cel en tbs voor Damian J.

De rechter heeft Damian J. vrijdag veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs. J. is schuldig bevonden aan het verkrachten van twee jongens van 13 en 16 jaar oud.

De 13-jarige jongen werd in 2024 in Eindhoven aangerand en verkracht. Maar hij zag de dader daarna nog vaker en op zijn aanwijzingen kon de 35-jarige Damian J. worden aangehouden. En wat bleek: diens DNA matchte ook met fr verkrachting van een 16-jarige jongen in Boxtel, in 2019. Justitie had vier jaar celstraf geëist .

J. hield op 12 september 2024 op klaarlichte dag het 13-jarige slachtoffer aan op het fietspad langs het Beatrixkanaal bij Eindhoven. Hij bood hem 100 euro voor een foto van diens geslachtsdeel, maar daar was de jongen niet zo van gediend. Vervolgens greep J. bij de jongen in zijn broek. Volgens de jongen duwde J. daarbij een vinger naar binnen en dus gaat justitie uit van verkrachting.

DNA-match met andere zaak

Toen het DNA van J. in de databank belandde, kwam daar een match uit met een zaak uit 2019. Een 16-jarige verstandelijk beperkte jongen liep in die tijd weg uit een instelling in Boxtel. Hij kwam J. tegen in een park en die dwong hem tot seks, zo vertelde hij aan een medewerker van de instelling. En ook deze keer gebeurde dat op klaarlichte dag.

Psychisch leed toegebracht

'De verdachte ging ogenschijnlijk uit het niets over op het verkrachten van minderjarigen op de openbare weg. De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij zijn eigen seksuele verlangens vooropstelde en geen oog had voor de mogelijk schadelijke gevolgen van zijn daden voor de twee jonge jongens. Hij bracht hen psychisch leed toe', staat in het vonnis van de rechtbank.

