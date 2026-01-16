Carnavalshit van Kapotte Kachels staat met carnaval (nog) niet op Spotify

Wie Dikke Pens van De Kapotte Kachels wil meezingen met carnaval, hoeft niet op Spotify te zoeken. Het winnende liedje van Kies Je Kraker is zeker tot en met carnaval niet te beluisteren op het streamingsplatform. De carnavalsact ligt al maandenling in de clinch met platenlabel Universal, omdat het liedje teveel lijkt op het nummer Take a Chance in Me van ABBA.

Het nummer Dikke Pens werd afgelopen jaar op aandringen van Universal verwijderd van streamingdienst Spotify. Volgens Spotify schonden de Brabanders met het lied de auteursrechten.

De mannen van De Kapotte Kachels waren het er niet mee eens en begonnen zelfs een crowdfunding voor het starten van een rechtszaak. Hiermee haalde de groep 25.000 euro op. "Wij eisen enkel dat ons nummer weer online komt. We hoeven er niks mee te verdienen over de rug van ABBA. Wij gaan dus geen schadeclaim indienen over derving van inkomsten of iets van dien aard. Gewoon die plaat weer in jullie playlisten", schreef het collectief bij de crowdfunding.

Na de geslaagde crowdfunding dienden de Brabanders begin december een bezwaarschrift in tegen Universal. Ze hoopten het nummer via de rechter vóór carnaval weer online te krijgen, maar kregen donderdagavond het bericht dat dit met een maand is uitgesteld. De nieuwe deadline voor Universal valt nu na carnaval.

"Het slaat weer helemaal nergens op, het is echt van de zotte", vindt de woordvoerder van De Kapotte Kachels. "Misschien krabt Universal zich steeds meer achter de oren en lukt het niet om met een goed antwoord te komen." Het voelt volgens de voorlichter een beetje als 'juridische spelletjes'.

De woordvoerder zegt dat de groep zich nu gaat focussen op andere nummers voor carnaval, zoals Bietje Stoken, dat vrijdagmiddag is uitgebracht. Hij benadrukt dat dit geen parodie op een ABBA-nummer is: "We kunnen ook zelf nummers bedenken."