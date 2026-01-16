Indrukwekkend eerbetoon: honderden mensen nemen afscheid van Laurens (12)

Honderden mensen hebben vrijdagmiddag in Vught afscheid genomen van de 12-jarige Laurens van de Pol. Hij stapte vorige week uit het leven.

Alle aanwezigen vormden een indrukwekkende erehaag. Onder hen waren ook veel vrienden uit Laurens' voetbalteam. Hij voetbalde bij de vereniging Zwaluw V.F.C in Vught. "Voetbal was Laurens zijn grote passie", schrijft bestuurslid Jacco de Koning op de website van de club. "Dit jaar speelde hij in de JO13-1 met al zijn energie, snelheid en vooral met heel veel plezier."

De Boslaan in Vught stond vrijdagmiddag vol met leeftijdsgenoten, vrienden en familie van Laurens, om hem een laatste groet te brengen. Als eerbetoon begeleidden tientallen scooters de rouwstoet naar de IJzeren Man, waar de afscheidsceremonie plaatsvond.

Onverwacht

Het nieuws sloeg bij de vereniging in als een bom. "Totaal onverwacht voor iedereen. Laurens had elke dag een lach, ook zaterdag nog. In zijn afscheidsbericht geeft hij aan dat hij zaterdagavond ongelukkig geworden is en besloten heeft tot dit abrupte besluit. Ook met dankbaarheid voor mooie momenten, zijn familie en vrienden in zijn veel te korte leven. Deze Zwaluw blijft altijd in onze gedachten."

Laurens zat in de brugklas van het Maurick College. De school laat weten diep geschokt en bedroefd te zijn door het nieuws. Binnen de school is een gedenkplaats ingericht.

Zondagmiddag werd Laurens herdacht bij de spoorwegovergang aan de Helvoirtseweg. Meer dan honderd mensen kwamen daar samen om bloemen neer te leggen en kaarsjes aan te steken.

Ook werd er vuurwerk afgestoken ter nagedachtenis aan Laurens. Woensdagavond werd tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en PSV een minuut geapplaudiseerd.