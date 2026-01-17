Poppodium 013 eert Veul Gère: carnavalsact krijgt plekje op de gevel

Poppodium 013 vereeuwigt Veul Gère met een cd aan de gevel van het gebouw. De carnavalsact is al jaren een vaste waarde binnen het Tilburgse carnaval en zorgde voor twaalf uitverkochte zalen in het poppodium.

013 staat deze week van donderdag tot en met zaterdag helemaal in het teken van Veul Gère. De act speelt vier uitverkochte shows in drie dagen, waarmee het totaal uitverkochte shows in 013 op twaalf komt.

Donderdagavond werd bekendgemaakt dat de mannen zelfs nog groter gaan uitpakken: volgend jaar geven ze twee concerten in het Spoorpark, waar plek is voor twee keer 11.000 fans .

013 noemt de act hét carnavalsfenomeen van Tilburg: "Met hun herkenbare nummers, humor en onmiskenbare liefde voor de stad weten ze jaarlijks duizenden bezoekers samen te brengen." Als eerbetoon aan de betekenis van Veul Gère voor 013 en de stad mag de act een eigen cd bevestigen aan de gevel van het poppodium.

"Ze zijn onlosmakelijk verbonden met Tilburg en met carnaval zoals wij dat hier vieren", zegt programmeur Gijs Garenfeld. "Dat ze twaalf keer onze zaal hebben uitverkocht, zegt alles over hun betekenis. Met deze cd aan onze gevel eren we niet alleen Veul Gère, maar ook het carnaval als cultureel fenomeen van de stad." Het album krijgt een plek tussen de andere cd's op de gevel, waaronder die van Guus Meeuwis.