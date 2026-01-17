Reljongeren intimideren winkelpersoneel in Geldrop: 'Wil je vechten dan?!'

De jongeren die donderdag en vrijdag ruiten en borden van supermarkt Nettorama in Geldrop bekogelden met eieren, gedragen zich al langere tijd vervelend in het dorp. Dat laten getuigen weten.

Peter de Bekker & Imke de Laar Geschreven door

Het getreiter begon woensdag al. Een medewerkster van de Nettorama, die liever anoniem wil blijven, vertelt dat een groepje van drie jongens zich vervelend gedroeg in de winkel. "Ze schreeuwden en renden door de winkel heen. Ook klanten ergerden zich zichtbaar aan hen. Toen we de jongens vroegen of ze daarmee wilden stoppen en naar buiten wilden gaan, kregen we een grote mond. En ze riepen tegen ons: Wil je vechten dan?!"

"Ze hebben eieren bij de ingang naar binnen gegooid en tegen de ramen gesmeten."

Donderdag kwamen dezelfde jongens weer terug. "Ze wilden eieren kopen, maar bij de kassa kwamen ze erachter dat ze geen saldo hadden. Dus toen zijn ze met lege handen weggegaan. Later zagen we dat een bord dat buiten stond vernield was, we vermoeden dat zij dat gedaan hebben." 's Avonds stond de groep een half uur voor sluitingstijd alweer voor de supermarkt. "Toen hebben ze eieren bij de ingang naar binnen gegooid en ze smeten eieren tegen de ramen", vertelt de medewerkster.

"Wie rommel maakt, ruimt die natuurlijk ook op"

Ook vrijdag gaat het mis "Al voor het avond was liepen ze met handen vol eieren rond de supermarkt. We hebben ze in de gaten gehouden en de wijkagent ingelicht." Nadat ze nogmaals eieren tegen de ramen van de supermarkt hadden gegooid, belden meerdere mensen de politie en werden de jongens opgepakt. Agenten bedachten een passende straf, de jongens moesten de bekogelde ramen en borden met een sopje zelf schoonmaken. "Wie rommel maakt, ruimt die natuurlijk ook op", benadrukt een agent van de politie Dommelstroom-Zuid op Instagram. Daar blijft het voor de jongeren niet bij, ze kregen ook een doorverwijzing naar HALT.

"Ik hoop dat ze hun lesje nu geleerd hebben."

De medewerkster van de Nettorama kan wel lachen om deze straf. "Ik vond het wel grappig dat ze de eierresten van twee dagen zelf moesten wassen. Ik denk ook dat ze zich wel schaamden omdat iedereen het kon zien. Al hadden ze ook toen nog een grote mond tegen de politie." Ze hoopt dat het nu rustig blijft en dat de jongens hun lesje nu geleerd hebben. "Ik hoop het echt. Ook door alle aandacht die hun gedrag nu ineens krijgt. Ik heb ze vandaag in ieder geval niet meer gezien", besluit ze lachend. Een week eerder is iets soortgelijks gebeurd in een Albert Heijn elders in het dorp, bvestigt de politie. Toen de jongeren daar werden aangesproken op hun gedrag zouden ze het winkelpersoneel hebben bekogeld met groenten en fruit. Daar zouden de jongeren een winkelverbod hebben gekregen.

Met het schoonmaken van de winkelruiten in Geldrop zit de straf voor de jongeren er nog niet op, ze worden doorverwezen naar HALT (foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid).