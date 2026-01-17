Plaatsnaamborden in het dialect? Goede actie, vinden deze deskundigen

De ludieke stunt van Collectie Woeste Grond om dialect-stickers over plaatsnaamborden te plakken, valt in goede aarde. Zo'n naam in het dialect straalt trots uit, zeggen deskundigen. En in Waalwijk haakte een politieke partij aan. de lokale VVD zich af of er niet permanent van dat soort borden kunnen hangen.

Romee van der Heijden Geschreven door

Eerst terug naar afgelopen dinsdag. In tien Brabantse plaatsen popte de oude schrijfwijze van die plaatsnamen op. Zo las je in Waalwijk ‘Wolluk’ en stond op het bord van Valkenswaard ‘Valkeswird’. Daar zaten journalisten achter van collectief Woeste Grond. Het ontbreken van dialect bij de plaatsnaamborden is hen een doorn in het oog, terwijl je dat in Friesland en Limburg wel veel ziet. Tweetalige plaatsnaamborden in gemeente Waalwijk?

De stickeractie is voor de VVD in Waalwijk reden om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD vindt dat de gemeente trotser mag zijn op het dialect en de Brabantse identiteit, en dat dit op straat zichtbaar mag zijn. De partij vraagt of het gemeentebestuur bereid is om de plaatsnaamborden in de gemeente tweetalig te maken.