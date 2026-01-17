Met littekens, lef en liefde: drie moeders in Miss Noord-Brabant

Geen leeftijdsgrens, geen perfect plaatje. Miss Noord-Brabant gooit dit jaar het roer om: waar voorheen een maximumleeftijd van 28 jaar gold en moeders waren uitgesloten, krijgt nu iedere vrouw een kans. Deze drie moeders laten zien dat het niet draait om perfectie, maar om lef, groei en jezelf durven laten zien.

Haar verhaal is intens. In 2019 beviel ze van een tweeling: haar dochter Luna en haar stilgeboren zoontje Harvey. Leven en dood in één moment. Ze kreeg PTSS en een postnatale depressie. Door het verdriet liep haar relatie stuk. Inmiddels heeft Sophie een nieuwe vriend, die zelf ook verlies heeft meegemaakt.

Sophie van Heeswijk (36) uit Eindhoven Als klein meisje keek Sophie op tegen de kandidaten van missverkiezingen. "Maar ik dacht nooit: dat kan ik ook." Tot ze hoorde dat nu echt iedereen mee mocht doen. "Toen dacht ik: als dat zo is, dan mag ik dus ook meedoen. Maar wel als honderd procent mezelf."

De drie dames trainen al weken voor de grote finale op 15 maart in Uden. Ze zijn niet de enigen: in totaal strijden 21 finalisten om de titel Miss Noord-Brabant. Op de website van Miss Nederland is te zien wie er meedoen en kan een publieksstem worden uitgebracht.

"Ik zat echt op rock bottom. Maar ik heb geleerd dat om hulp vragen geen zwakte is, maar juist een kracht", zegt ze met een vastberaden blik. Met haar deelname wil Sophie laten zien dat je ook mét littekens op een podium kunt staan. "Heel veel vrouwen struggelen in stilte. Als ik een deur kan openen, is dit het waard."

Lyann Wissekerke (34) uit Den Bosch

Voor Lyann voelt deze verkiezing bijna als een déjà vu. Jarenlang werkte ze achter de schermen als visagiste. "Ik stond altijd mee te kijken hoe die meiden groeiden tijdens het traject. En dan vroegen ze: waarom doe jij niet mee?" Dat kon niet. Te oud.

Tot nu. "Toen de leeftijdsgrens werd losgelaten, dacht ik: zal ik het gewoon doen? Mensen vinden er toch altijd iets van, zeker als je moeder bent." Lyann heeft drie kinderen: een zoon van 6 en dochters van 11 en 16. Ze zijn hartstikke trots."

Voor haar draait het niet alleen om mooie jurken. "Je leert jezelf echt kennen. En ik vind het belangrijk om mijn dochters te laten zien dat je dingen mag proberen, ook als je het spannend vindt."

Elyza Kaltofen (25) uit Veghel

Elyza’s leven liep al vroeg anders dan gepland. Op haar zeventiende werd ze moeder van de nu zevenjarige Mae, midden in haar examenjaar op het vmbo. "Ik mocht vervroegd examen doen. Toen was Mae er al." En dat diploma? "Een paar maanden later ben ik geslaagd en was Mae erbij in de kinderwagen!"

"Tien jaar geleden was ik een heel ander mens", vertelt de Veghelse. "Ik was zoekende, onzeker." Juist daarom staat ze nu hier. "Ik hoop dat mensen mij zien als een powervrouw. Niet omdat het allemaal vanzelf ging, maar omdat ik heb geleerd hoe sterk je kunt zijn."

Voor Elyza voelt deze editie als erkenning. "Als jonge moeder viel je eerst gewoon buiten de boot. Dat vond ik zo oneerlijk. Iedereen verdient gelijke kansen." Haar boodschap is simpel: "Weet wat je kracht is. Je achtergrond zegt niks over hoe ver je kunt komen."