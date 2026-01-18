112-nieuws: Dode man in uitgebrand appartement Tilburg is bewoner • Brand op jacht in de haven van Willemstad

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

13:23 Dode man in uitgebrand appartement Tilburg is bewoner Het lichaam dat zaterdag is gevonden in het uitgebrande Tilburgse appartement aan de Leharstraat blijkt de bewoner te zijn. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend. Lees verder

12:49 Brand op jacht in de haven van Willemstad De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brand op een plezierjacht in de haven van Willemstad. Vanwege de grootte van het schip roept de brandweer meer hulp in. Lees verder

12:37 Rijstrook A16 dicht na ernstig ongeluk, file richting België De rechterrijstrook van de A16 van Rotterdam richting de Belgische grens is afgesloten na een ongeluk. Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen in een diepe greppel naast de snelweg belandde. Lees verder

12:06 Man loopt over snelweg bij Oirschot om boodschappen te doen Een voetganger is zondagochtend door agenten van de snelweg geplukt bij Oirschot. Iemand die de man daar had zien lopen had de politie gewaarschuwd. Lees verder

11:19 Brand in sauna in Prinsenbeek Aan het Beekhof in Prinsenbeek woedde zondagochtend brand in een sauna. Lees verder

11:12 Fietsendief aangehouden, winkelpersoneel herkende hem Een 50-jarige man is zaterdagavond aangehouden in Tilburg. Hij wordt verdacht van het stelen van een fiets. Die verdween aan het eind van de middag aan het Frans van Spaendonckplein in de stad. Lees verder

11:01 Flinke schade nadat twee auto's op elkaar botsen op kruising in Breda Zondagochtend zijn twee auto’s flink beschadigd geraakt bij een botsing op de kruising van de Den Dogdreef en de Rijsbergseweg in Breda. Beide voertuigen konden na de klap niet verder. Lees verder

09:22 Stomdronken man ligt op straat in Tilburg De politie Tilburg Centrum werd zondagochtend gewaarschuwd vanwege een man die op straat lag. Daarop gingen agenten met spoed naar de doorgegeven locatie. Lees verder

06:06 Hardrijder zonder rijbewijs gestopt op A2 bij Rosmalen Een automobilist is zaterdagnacht gestopt door de verkeerspolitie op de A2 bij Rosmalen. De man reed daar 55 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Lees verder