Advertentie
112-nieuws: Dode man in uitgebrand appartement Tilburg is bewoner • Brand op jacht in de haven van Willemstad
Vandaag om 13:23
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
13:23
Dode man in uitgebrand appartement Tilburg is bewoner
Het lichaam dat zaterdag is gevonden in het uitgebrande Tilburgse appartement aan de Leharstraat blijkt de bewoner te zijn. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.
12:49
Brand op jacht in de haven van Willemstad
De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brand op een plezierjacht in de haven van Willemstad. Vanwege de grootte van het schip roept de brandweer meer hulp in.
12:37
Rijstrook A16 dicht na ernstig ongeluk, file richting België
De rechterrijstrook van de A16 van Rotterdam richting de Belgische grens is afgesloten na een ongeluk. Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen in een diepe greppel naast de snelweg belandde.
12:06
Man loopt over snelweg bij Oirschot om boodschappen te doen
Een voetganger is zondagochtend door agenten van de snelweg geplukt bij Oirschot. Iemand die de man daar had zien lopen had de politie gewaarschuwd.
11:19
Brand in sauna in Prinsenbeek
Aan het Beekhof in Prinsenbeek woedde zondagochtend brand in een sauna.
11:12
Fietsendief aangehouden, winkelpersoneel herkende hem
Een 50-jarige man is zaterdagavond aangehouden in Tilburg. Hij wordt verdacht van het stelen van een fiets. Die verdween aan het eind van de middag aan het Frans van Spaendonckplein in de stad.
11:01
Flinke schade nadat twee auto's op elkaar botsen op kruising in Breda
Zondagochtend zijn twee auto’s flink beschadigd geraakt bij een botsing op de kruising van de Den Dogdreef en de Rijsbergseweg in Breda. Beide voertuigen konden na de klap niet verder.
09:22
Stomdronken man ligt op straat in Tilburg
De politie Tilburg Centrum werd zondagochtend gewaarschuwd vanwege een man die op straat lag. Daarop gingen agenten met spoed naar de doorgegeven locatie.
06:06
Hardrijder zonder rijbewijs gestopt op A2 bij Rosmalen
Een automobilist is zaterdagnacht gestopt door de verkeerspolitie op de A2 bij Rosmalen. De man reed daar 55 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid.
05:46
Auto crasht, raakt verkeersbord en schiet over betonbarrière in buitenberm
Een auto crashte zaterdagnacht op de A16 bij Hazeldonk. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.
Advertentie
Advertentie