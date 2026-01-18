Opruimwoede na kerst zorgt voor volle kringloop: 'Effe kijken bij Henkie'

‘Effe kijken bij Henkie!’ Voor veel kringloopfans is Henkie’s Tweedehands Hoekie in Breda dé plek om te schatzoeken. En zeker na de feestdagen, wanneer de opruimwoede overheerst, heeft Henkie het razend druk. “Elke dag worden hier spullen gedumpt, vaak ook gewoon voor de deur.”

"Mensen nemen zelfs koekjes mee." Henkie Semler begint nu aan zijn derde jaar van zijn winkel. “Vanaf het begin ging het in een stijgende lijn.” Meubels verkoopt hij het meest. “Het is hard werken, maar ik zou niets anders willen doen. Alles bij elkaar: gesprekken, contacten met mensen, de waardering voor wat je doet. Mensen nemen zelfs koekjes mee voor bij de koffie die hier altijd op tafel staat.”

“Er staan echt zoveel spullen binnen! Zouden er veel ouwe mensen doodgegaan zijn?”, vraagt Gerda Delhij zich lachend af. “Dat ze weer een aantal van die huizen leeg hebben moeten ruimen. Wat moeten de kinders allemaal met die teringzooi?! Toch niks?”

De Madese Gerda gaat elke maand wel een keertje bij Henkie kijken. “Hij is een gezellige man, da’s leuk! En af en toe lopen z’n kleine kindjes hier ook rond, dus er is altijd een leuk sfeertje.” Even later loopt ze met een enorme stapel handdoeken naar buiten.

Rijen bij de kassa

Verderop in de winkel loopt Nancy de Bruin rondjes met een lege kinderwagen. “Ik ben hem aan testen”, zegt ze lachend. De Rijsbergse heeft ‘m nodig voor haar kleindochter. "Maar die is er nu niet bij, dus misschien kun jij er even in gaan zitten?"

Zaterdagmiddag rond vieren lopen de klanten nog steeds in en uit bij de kringloopwinkel aan de Bredase Slingerweg. Het is zo druk, dat een interview afnemen met de eigenaar haast niet te doen is. Henkie Semler krijgt het ene na het andere telefoontje en de klanten staan in de rij. “Ik moet zo naar de kassa denk”, lacht hij.

Verslavende werking

Kirstie Jansen is vanuit Hoogstraten speciaal voor Henkie’s Hoekie naar Breda gereden. “Ik heb het hier al gekker meegemaakt, maar het is zeker druk.” In haar handen heeft ze een stapeltje kleren. “Twee broeken en een setje van Loavies. Ik ben heel tevreden!” Elke week gaat ze minstens twee kringloopwinkels af in Nederland en Belgie. “Of ik verslaafd ben? Mijn vriend zal dat zeker beamen”, lacht ze.

Ook Nancy merkt op dat het steeds drukker wordt bij de kringloop. “Ik ga ook vaak in Etten-Leur. Alles is veel duurder geworden in ons land. Er komen steeds meer mensen op af. Het is jammer dat het moet in Nederland. Heel jammer.”