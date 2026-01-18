Dode man in uitgebrand appartement Tilburg is bewoner

Het lichaam dat zaterdag is gevonden in het uitgebrande Tilburgse appartement aan de Leharstraat blijkt de bewoner te zijn. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.

De politiewoordvoerder zegt niet hoe oud het slachtoffer is. Ook is niet duidelijk of het appartement nog steeds is aangemerkt als 'plaats delict'. Dat wordt gedaan als er mogelijk een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het onderzoek loopt nog.

Het vuur brak zaterdagochtend uit in het hoekappartement. Aan de uitslaande brand ging een harde knal vooraf. "Het klonk alsof er een glasbak werd geleegd", vertelde de onderbuurman later op de dag. "Het bleken de ramen te zijn, die waren gesprongen."

Kloppen op de deur

De buren hadden nog op de deur van het appartement geklopt en gebeld. Ze wilden de deur intrappen, maar dat lukte niet. Ze hoopten dat de bewoner, een aardige man die ze vooral kennen van een vriendelijke begroeting op straat, niet thuis was op het moment dat de brand uitbrak, maar dit blijkt dus wel het geval.

De onderbuurman heeft heel even in het getroffen huis mogen kijken. "Er lag bluswater op de grond en de meterkast was helemaal nat. Het stonk nog naar rook", vertelt hij.