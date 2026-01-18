Jumbo vs Lidl: supermarkten vechten prijzendiscussie uit op de socials
Waar prijzenoorlogen tussen supermarkten normaal vooral in de kortingsfolders worden uitgevochten, kruisen Jumbo en Lidl ook online de degens. De Veghelse supermarktketen sneert flink naar de concurrent en dat zorgt voor duizenden likes en gemengde reacties.
Traditiegetrouw raken de grote supermarktketens in de eerste maanden van het jaar verwikkeld in een ware prijzenstrijd. De ene na de andere moddervette reclamefolder vol aanbiedingen ploft op de mat, prijsvergelijkingen vliegen je om de oren en winkels stunten massaal met 1+1-acties.
Ook schuwen supermarkten het niet om concurrenten openlijk een steek onder water te geven in de strijd om de consument en diens portemonnee. Die klappen worden niet alleen in folders uitgedeeld, maar ook op sociale media. Zo is Jumbo verwikkeld in een online vete met Lidl.
Online ruzie
"Lieve collega’s, willen jullie ’m even lenen?" Met gitzwarte letters op een knalgele achtergrond opende Jumbo vorige week de aanval op sociale media. Op de afbeelding staat een rekenmachine met het woord ‘koffie?’ op het display. "We zagen jullie prijsvergelijkingen voorbijkomen. Die klopt niet helemaal. Of eigenlijk: die klopt helemaal niet. Komen jullie maandag langs voor een spoedcursus?"
Het socialmediateam van Lidl liet zich niet onbetuigd. "Gezellig, zin in een bakkie", reageren ze. "We nemen wel onze eigen koffie mee om kosten te besparen."
De geel-zwarte supermarkt beschuldigt Lidl van gesjoemel met vergelijkingsprijzen. Ook zaterdag slijpt Jumbo opnieuw de messen online, dit keer met een foto van een glas ijskoffie.
Vergelijkingen
"Jullie blijven verkeerde vergelijkingen maken, dus de koffie staat nog altijd klaar. Inmiddels wel ijskoffie geworden", schrijft Jumbo. Waarop Lidl reageert: "Wat leuk, zoveel berichten van jullie. Wij drinken liever onze eigen koffie. Die is heerlijk en ook nog eens goedkoper."
Eerder dit jaar lanceerde Lidl op de eigen website een vergelijkingscampagne waarin werd gesteld dat een volle boodschappenkar bij de discounter zo’n 25 euro goedkoper zou zijn dan bij Jumbo.
De posts met de ‘roast’ over koffieprijzen van de Veghelse keten hebben inmiddels duizenden likes opgeleverd en zorgen voor gemengde reacties. "Ik wil niet stoken hoor, maar ik zou een prijzenoorlog beginnen", reageert iemand. "Pak ze schat!", schrijft een ander. Maar niet iedereen is enthousiast: "Jeminee, gaan we nu katten", reageert een vrouw.
Strijd om de goedkoopste te zijn
Overigens nam Lidl eerder dit jaar al het initiatief met een video op sociale media, waarin influencer Koen Pieter van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian, de hoofdrol speelt. In de video zit hij achter de kassa in een Lidl-filiaal en spaart hij Jumbo niet.
Zo grist hij een Jumbo-tas uit de handen van een klant en vervangt die door een Lidl-tas. "Word ik nou belazerd?", sneert hij terwijl hij de tassen wisselt. "En nooit meer naar de Jumbo hoor", lacht hij.
Als een andere klant wil afrekenen, gaat hij verder: "Dat is dan 89 euro voor een hele kar vol. Dat heb je niet bij de Jumbo hoor", aldus Koen.
Retaildeskundige Paul Moers betreurt het dat supermarkten de strijd aangaan om als goedkoopste uit de bus te komen, zo stelde hij eerder in De Telegraaf.
"De ratio hierachter is dat op 1 januari blijkt dat iedereen weer veel te veel geld heeft uitgegeven aan die dure kerstmaand", zei hij. "Op deze manier willen supers klanten vasthouden en verleiden om meer te kopen. Maar het gaat helaas niet over de kwaliteit van de producten."
Eerder werd Jumbo al op de vingers getikt door de Consumentenbond vanwege borden waarop stond dat producten ‘blijvend in prijs verlaagd’ zouden zijn. Volgens de bond klopte dat niet en sprak zij toen van ‘misleidende trucs’.