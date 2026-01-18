Jumbo vs Lidl: supermarkten vechten prijzendiscussie uit op de socials

Waar prijzenoorlogen tussen supermarkten normaal vooral in de kortingsfolders worden uitgevochten, kruisen Jumbo en Lidl ook online de degens. De Veghelse supermarktketen sneert flink naar de concurrent en dat zorgt voor duizenden likes en gemengde reacties.

Traditiegetrouw raken de grote supermarktketens in de eerste maanden van het jaar verwikkeld in een ware prijzenstrijd. De ene na de andere moddervette reclamefolder vol aanbiedingen ploft op de mat, prijsvergelijkingen vliegen je om de oren en winkels stunten massaal met 1+1-acties. Ook schuwen supermarkten het niet om concurrenten openlijk een steek onder water te geven in de strijd om de consument en diens portemonnee. Die klappen worden niet alleen in folders uitgedeeld, maar ook op sociale media. Zo is Jumbo verwikkeld in een online vete met Lidl. Online ruzie

"Lieve collega’s, willen jullie ’m even lenen?" Met gitzwarte letters op een knalgele achtergrond opende Jumbo vorige week de aanval op sociale media. Op de afbeelding staat een rekenmachine met het woord ‘koffie?’ op het display. "We zagen jullie prijsvergelijkingen voorbijkomen. Die klopt niet helemaal. Of eigenlijk: die klopt helemaal niet. Komen jullie maandag langs voor een spoedcursus?"

Het socialmediateam van Lidl liet zich niet onbetuigd. "Gezellig, zin in een bakkie", reageren ze. "We nemen wel onze eigen koffie mee om kosten te besparen." De geel-zwarte supermarkt beschuldigt Lidl van gesjoemel met vergelijkingsprijzen. Ook zaterdag slijpt Jumbo opnieuw de messen online, dit keer met een foto van een glas ijskoffie.

