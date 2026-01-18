Navigatie overslaan

Auto belandt op z'n zij na botsing met brommobiel in Eindhoven

Vandaag om 14:50 • Aangepast vandaag om 16:29
Na de klap belandde de auto op zijn zij (Foto: Persbureau Heitink.)
Een auto en een brommobiel zijn zondagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Hurksestraat en de Dillenburgstraat in Eindhoven. Door de klap belandde de auto op zijn zij.

De inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

 Het is niet duidelijk wie er de fout in ging bij het verlenen van voorrang.

Het gaat vaker mis op de kruising tussen de twee straten. Regelmatig raken auto’s elkaar daar in de flank. Zo raakten in november vorig jaar twee auto’s zwaar beschadigd bij een ongeluk op dezelfde kruising. Ook toen moesten de voertuigen worden geborgen.

Het gaat vaker mis op de beruchte kruising tussen de Hurksestraat en de Dillenburgstraat (Foto: Persbureau Heitink.)
De brommobiel en de auto kwamen in botsing op de beruchte kruising (Foto: Persbureau Heitink.)
Na de klap belandde de auto op zijn zij (Foto: Persbureau Heitink.)
