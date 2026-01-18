Auto slaat om na botsing met brommobiel op kruising in Eindhoven

Een auto en een brommobiel zijn zondagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Hurksestraat en de Dillenburgstraat in Eindhoven. Door de klap belandde de auto op zijn zij.

Het is niet duidelijk wie er de fout in ging bij het verlenen van voorrang.

Het gaat vaker mis op de kruising tussen de twee straten. Regelmatig raken auto’s elkaar daar in de flank. Zo raakten in november vorig jaar twee auto’s zwaar beschadigd bij een ongeluk op dezelfde kruising. Ook toen moesten de voertuigen worden geborgen.