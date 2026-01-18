Marokko in finale Afrika Cup: ‘Vanavond dansen we misschien op straat’

De huiskamers van deze Tilburgers met Marokkaanse roots kleuren zondagavond rood en groen, met ‘heel veel’ eten op tafel. Om 20.00 uur klinkt het fluitsignaal van de finale van de Afrika Cup: Marokko tegen Senegal. "Het is een familiegevoel", zegt straatvoetbalkampioen Nasser El Jackson (30).

Romee van der Heijden Geschreven door

Zijn huis in Tilburg zit zondagavond gezellig vol met vrienden en familie die bij hem voor de buis kruipen. "Voetbal verbindt," zegt hij. "Als Marokko speelt, heerst er trots. Het hoort bij de Marokkaanse cultuur om samen met familie te kijken." De finale van het Afrikaans kampioenschap voetbal wordt dit jaar in Marokko gespeeld, mét het Marokkaanse team in de eindstrijd. Hoewel de professioneel straatvoetballer en voormalig wereldkampioen in zijn vrije tijd weinig voetbal kijkt, heeft hij de wedstrijden van Marokko wel gevolgd. Familiegevoel

Dat het team van zijn land van herkomst het zo ver heeft geschopt, betekent veel voor El Jackson. "Het zijn mijn roots. En het laat zien wat voetbal kan doen. Het is een familiegevoel: samen eten en samen energie krijgen", legt hij uit.

Aan eten zal het niet ontbreken, verzekert de voormalig straatvoetbalkampioen. Zijn tafel staat zondagavond vol met Marokkaanse thee, koekjes en andere traditionele hapjes. Een soortgelijke tafel met ‘heel veel eten’ staat ook bij de Tilburgse Laila Hammouti (44) in de woonkamer. Maar dat is niet het enige wat de ruimte zal vullen. "Ook heel veel sfeer, rood en groen, gezelligheid en adrenaline", somt Hammouti op. Ook haar roots liggen in Marokko. "Het is echt een happening", besluit ze.

Laila Hammouti in voorbereiding op de finalewedstrijd (foto: Laila Hammouti).