Marokko in finale Afrika Cup: ‘Vanavond dansen we misschien op straat’
De huiskamers van deze Tilburgers met Marokkaanse roots kleuren zondagavond rood en groen, met ‘heel veel’ eten op tafel. Om 20.00 uur klinkt het fluitsignaal van de finale van de Afrika Cup: Marokko tegen Senegal. "Het is een familiegevoel", zegt straatvoetbalkampioen Nasser El Jackson (30).
Zijn huis in Tilburg zit zondagavond gezellig vol met vrienden en familie die bij hem voor de buis kruipen. "Voetbal verbindt," zegt hij. "Als Marokko speelt, heerst er trots. Het hoort bij de Marokkaanse cultuur om samen met familie te kijken."
De finale van het Afrikaans kampioenschap voetbal wordt dit jaar in Marokko gespeeld, mét het Marokkaanse team in de eindstrijd. Hoewel de professioneel straatvoetballer en voormalig wereldkampioen in zijn vrije tijd weinig voetbal kijkt, heeft hij de wedstrijden van Marokko wel gevolgd.
Familiegevoel
Dat het team van zijn land van herkomst het zo ver heeft geschopt, betekent veel voor El Jackson. "Het zijn mijn roots. En het laat zien wat voetbal kan doen. Het is een familiegevoel: samen eten en samen energie krijgen", legt hij uit.
Aan eten zal het niet ontbreken, verzekert de voormalig straatvoetbalkampioen. Zijn tafel staat zondagavond vol met Marokkaanse thee, koekjes en andere traditionele hapjes.
Een soortgelijke tafel met ‘heel veel eten’ staat ook bij de Tilburgse Laila Hammouti (44) in de woonkamer. Maar dat is niet het enige wat de ruimte zal vullen. "Ook heel veel sfeer, rood en groen, gezelligheid en adrenaline", somt Hammouti op. Ook haar roots liggen in Marokko. "Het is echt een happening", besluit ze.
Of ze zenuwachtig is? "Ontiegelijk", zegt ze. Om de tijd te doden tot aan het startsein van de wedstrijd, ging ze zondagmiddag met haar kinderen naar een voetbalveld. In toepasselijke voetbaltenues uiteraard. "De sfeer zit er enorm in. Iedereen is elkaar aan het oppeppen."
Ook El Jackson voelt spanning, maar wel een mooie spanning, zegt hij. Volgens hem is dit een avond die je altijd bijblijft. "Het leeft niet alleen in de Marokkaanse gemeenschap, maar bijvoorbeeld ook in de Nederlandse en Turkse. Het is samen supporten."
'Zal spannend worden'
Hammouti en El Jackson hopen dat Marokko de finale tegen Senegal wint. Maar ze verwachten wel dat het een spannende wedstrijd wordt. "Wat het ook wordt, ik ben trots op ze. Ze hebben bewezen wie ze zijn. Ook de wedstrijd van afgelopen week: het waren beren. Dat was echt niet normaal", zegt Hammouti vol overtuiging.
Mocht zondagavond de rood-groene vlag uit kunnen, dan hoopt de Tilburgse op een feest. “Zonder rellen hopelijk, want wij zijn officieel echte feestbeesten. Is er een feestje, dan zijn wij de eersten die dansen”, aldus Hammouti.
Toen Marokko in 2022 geschiedenis schreef door te winnen van Portugal en zich te plaatsen voor de halve finale van het WK, gingen fans op verschillende plekken in Brabant de straat op om feest te vieren. Op TikTok verscheen toen een filmpje van feestvierders in Tilburg die aan een rijdende auto hingen en zelfs op het dak lagen.