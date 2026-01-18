Stempelkoorts in Tullepetaonestad, jong en oud tijdens klûnen

"Mama heeft mij overgehaald om te gaan", zegt de tienjarige Soof. En op de vraag wat ze dan drinkt: "Gewoon water of ice tea green." Ze is samen met haar vriendinnen Isa (11) en Fenna (10) op stap en het tempo zit er goed in. De stempelkaart om het felbegeerde Klûnkruisje te verdienen is vol. "Je moet gewoon meteen van kroeg naar kroeg lopen en niet stoppen", vertelt ze op de vraag hoe ze dit zo snel heeft gedaan.

Strakke planning

Verderop staat een groep 18-jarigen. Zij kunnen misschien nog iets leren van de tienjarige Soof. "We hebben nog niet zo veel stempels", zegt Ferre. "Als wij op onze leeftijd al prof zijn, is dat heel knap", lacht hij. De groep hoopt over een paar uur klaar te zijn. "We hebben een strakke planning: om zes uur moeten we thuis zijn", zegt hij. Zijn vrienden grappen dat hij dan nog Sesamstraat kan kijken. "Nee, ik heb gewoon een toets morgen", zegt Ferre. "Docent, als je dit leest: ik hoop dat je ook een leuke dag hebt. Morgen gaan we knallen!"



Niet alleen voor Brabanders

Het klûnen in Tullepetaonestad trekt allerlei groepen feestvierders. Een bijzondere is die van Anja (50) en Johan (53) uit Hoogeveen in Drenthe. Ze zijn in Friese stijl gekleed. "Mijn achterneef heeft mij in 2016 uitgenodigd om hier carnaval te vieren en sindsdien doen we dit elk jaar. En ook voor de zesde keer klûnen", vertelt Anja. "Het feest in Tullepetaonestad kennen wij in het noorden niet, het is geweldig hier", lacht Johan. "Met het klûnen zijn we met z’n tweeën, maar met carnaval nemen we nog veel meer mensen mee uit Drenthe", voegt Anja toe.