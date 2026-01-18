Beëindiging genezingsdienst en bijzondere tattoo: dit gebeurde deze week

Van Frans Bauer en John de Bever die hun verdriet over dementie delen, tot een rustige vergadering over een azc in Helmond. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

De gemeente Tilburg greep in bij een genezingsdienst van Tom de Wal omdat deze volgens de gemeente een evenement was zonder vergunning. Hoogleraar Recht en Religie legt uit hoe ver de vrijheid van godsdienst reikt. Kamerleden van meerdere partijen hebben hier vragen over gesteld. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook De avond dat de overheid ingreep bij dienst De Wal: hoogleraar legt uit

Achttien jaar werkten Corné van Drunen en Darek Rodewald samen als monteurs bij het Dakar-team in Son. Nu Darek is teruggekeerd naar Polen, missen de vrienden elkaar. Hun bijzondere vriendschap ontstond tijdens het sleutelen aan trucks in de woestijn. Check het hier:

Lees ook Vriendschap bij Dakar Rally: Corné herenigd met Poolse vriend Darek

De raadscommissie in Helmond sprak over de locatie voor opvang van vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers. Extra beveiliging was aanwezig maar de vergadering verliep rustig met zestien toehoorders. Een meerderheid lijkt akkoord met een locatie aan de Smalstraat. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Extra beveiliging bij vergadering over azc Helmond, maar het bleef rustig

Een bijzonder verhaal achter de tattoo van Kay van Gerwen uit Tilburg. De tattoo kreeg extra betekenis tijdens zijn geslachtsverandering en herinnert hem aan de moeilijke periode voor zijn transitie. Hier lees je zijn verhaal:

Lees ook Kays moeilijke geslachtsverandering gaf zijn tattoo meer betekenis