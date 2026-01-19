Weer raak op gevaarlijke plek: fietser zwaargewond na botsing met busje

Een fietser is maandagochtend zwaargewond geraakt nadat hij bij een fietsoversteekplaats op de Ekkersweijer in Best werd geschept door een bestelbus. Op de oversteekplaats bij Aquabest zijn in het verleden vaker ernstige ongelukken gebeurd.

Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. De bestelbus kwam vanuit Best en raakte de man op de fiets bij de oversteekplaats.

Een traumahelikopter landde in de buurt voor medische hulp. Een trauma-arts is uiteindelijk met het slachtoffer meegegaan naar het ziekenhuis in Tilburg.

De weg is afgesloten door de politie. Zij doet onderzoek naar wat er is gebeurd.