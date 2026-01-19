Dronepanorama’s van Paul laten de Nederlandse natuur schitteren

De enorme filmzaal van Museon-Omniversum in Den Haag is de komende weken gevuld met levensgrote panorama's van natuur- en dronefotograaf Paul Oostveen uit Asten. Ruim twee jaar was hij bezig met de voorbereidingen voor de projectie van 360 graden in de Dome, de speciale zaal waar zijn panorama's van Nederlandse natuurgebieden helemaal rondom te zien zijn. Het is een droom die uitkomt voor de fotograaf: “Ik wil laten zien hoe mooi en gevarieerd de Nederlandse natuur is.”

In Brabant ging de drone van Oostveen op vier pekken de lucht in, de Groote Peel, de Deurnsche Peel, de Groote Heide en de Biesbosch. Op een hoogte van ruim honderd meter maakte de fotograaf afbeeldingen om de natuurgebieden zo min mogelijk te verstoren. “Ik had toestemming nodig en moest een vluchtplan indienen”, zegt hij. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft liever niet dat iedereen zomaar in een natuurgebied met een drone gaat vliegen. Een ecoloog moest sommige plannen van Oostveen dan ook goedkeuren. De fotograaf hoopt dat het publiek, maximaal driehonderd mensen per voorstelling, geniet van projecties uit elke provincie. “Ik ga er ook wat bij vertellen over de verschillende natuurgebieden. Terwijl de panorama’s langzaam ronddraaien, zodat je niet achterom hoeft te kijken. Alles komt voorbij.” De eerste voorstelling, die van deze maandagavond, is al uitverkocht.

"Foto's aan elkaar voegen, duurt uren."

Volgens Oostveen was Museon-Omniversum snel enthousiast over zijn plannen. “Dit is een uniek project. Meestal laten ze in de speciale zaal alleen films zien. Die producties gaan niet over Nederland, maar bijvoorbeeld over Afrika. Ze moeten in de hele wereld te zien kunnen zijn, want het zijn hele dure producties om te maken. Nu is voor het eerst de Nederlandse natuur in 360 graden te zien op het scherm.”

Deel van de panoramafoto van de Biesbosch (foto: Paul Oostveen).

Het is voor Oostveen een technisch hoogstandje geweest om de foto’s klaar te maken voor het enorme scherm van 840 vierkante meter, twaalf keer zo groot als een normaal bioscoopscherm. “De foto’s zijn binnen vijf minuten gemaakt, maar het aan elkaar voegen, duurde uren”, legt hij uit. Een panoramafoto bestaat dan ook uit veertig foto’s. “Dat is een hele uitdaging want het licht kan bijvoorbeeld verschillen.” Ook moet de resolutie heel goed zijn, zodat het publiek de details kan bewonderen.

"We hebben uren door de duinen geploegd."