Peter Gillis wil negen parken in Kroatië, deels in natuurgebied

Het plan van ondernemer Peter Gillis om negen vakantieparken in Kroatië te beginnen stuit op verzet. In de Kroatische media klinken kritische geluiden over de parken, waarvoor nog geen vergunningen zijn afgegeven. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant dat een deel van de parken in Natura 2000 gebied ligt, waardoor er strenge natuurregels gelden.

Gillis heeft zijn ogen op Kroatië gericht, nu zijn parken in Nederland en België onder vuur liggen. Veel van de Nederlandse parken zijn al gesloten op last van de burgemeester, en ook in België ligt de realityster in de clinch met het lokale bestuur. "Wat heb ik nog in Nederland te zoeken?", zo vatte Gillis de situatie samen toen hij voor zijn serie 'Massa is Kassa' Kroatië bezocht.

Croatia Parcs

De wens is dus dat de zaken in Kroatië makkelijker gaan, en Gillis pakt het dan ook voortvarend aan. Hij heeft een website gelanceerd met plannen voor maar liefst negen nieuwe parken èn een hoofdkantoor in het land. Op die site zien we allerlei details over het aantal vakantiewoningen, de exacte ligging en voorzieningen zoals een privéstrand en een jachthaven. Er zijn kaartjes waarop alles al ingetekend is, de website is gebouwd door een bedrijf dat ook het boekingssysteem regelt.

De geplande parken van Gillis in Kroatië.

Eén stukje grond gekocht

Naast de negen parken wil Gillis ook een nieuw hoofdkantoor voor Croatia Parcs, zoals het nieuwe bedrijf heet. Waar zijn Oostappen Groep huisde op een bedrijventerrein in Asten, komt het hoofdkwartier van Croatia Parcs in de buurt van de luchthaven Split, in het zuiden van Kroatië. Maar zo ver is het nog niet: de grond voor het hoofdkantoor is vooralsnog het enige stuk grond dat al in het bezit is van Gillis, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Op de site van de architect zien we dat het project 'in ontwikkeling' is. De andere negen gronden blijken nog in het bezit van particulieren, de gemeente of de republiek Kroatië.

'Geen privéstrand'

Grond gekocht of niet, de plannen die er liggen vallen volgens het lokale medium Zadarski List niet in goede aarde. Ze gaan in op één van de parken, in de gemeente Jasenice. 'Het nieuws dat daar 480 vakantiehuizen gepland zijn op meer dan 14 hectare is ingeslagen als een bom', zo valt te lezen op de website. Voor lokale hotels en andere parken zou het funest zijn, zo schrijft de website. Na een uitgebreide introductie van de persoon Peter Gillis voor het Kroatische publiek, al zijn rechtszaken passeren de revue, wordt er ingegaan op de vergunningen die nodig zijn voor het park waar het hier om gaat, ‘Resort Azure Bay’. Volgens het lokale bestuur is zowel een jachthaven als een privéstrand, beiden te zien op de schetsen van Gillis, op die locatie niet toegestaan: het strand blijft hoe dan ook voor iedereen toegankelijk.

Volgens de site zou Peter Gillis zich per helikopter van park naar park verplaatsen.

Natura 2000

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt verder dat ook de bestemmingsplannen op de andere locaties lang niet altijd voorzien in een toeristische bestemming. Zo is de grond voor 'Resort Plitvice Lakes' aangemerkt als 'boomgaard', 'Resort Holy Valley' moet komen op grond die als 'weiland' in de systemen staat, net als de grond onder het toekomstige 'Resort Sea Line'. Ook de grond waar het hoofdkantoor moet komen heeft als bestemming 'weiland'. Daarnaast liggen twee van de locaties (deels) in beschermd Natura 2000 gebied. Waar in Nederland een vakantiepark in zo'n gebied ondenkbaar is, werkt dat in Kroatië anders. Onder voorwaarden kan er een toeristisch bedrijf gerealiseerd worden, maar er moet dan wel aan strenge regels voldaan worden, zo legt de woordvoerder van een Kroatische natuurorganisatie uit. De toekomst zal uitwijzen of de parken van Gillis' Croatia Parcs hieraan kunnen voldoen.