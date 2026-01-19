Senegalese Brabo Thierno trots op bekerwinst : ‘Wilde de straat op rennen’

In Afrika zou hij de straat op zijn gerend van blijdschap. De Senegalese Brabander Thierno Sy (39) ging uit zijn dak bij de onverwachte overwinning van zijn geboorteland in de Afrika Cup. De ploeg versloeg Marokko zondagavond in de finale. “Iedereen dacht dat Marokko zou gaan winnen.”

“Kampioenen! Kampioenen!”, schreeuwt een collega van Thierno op de achtergrond van het telefoongesprek. De voetballer uit Sprundel moet lachen: “Ik ben echt heel erg trots.”

Of hij familie is van de bekende Franse acteur Omar Sy, uit de films Lupin, Intouchables en Jurassic World? “Hij is mijn neef! Ik zie hem nog wel eens op een bruiloft of een familiereünie. Die vraag krijg ik heel vaak. In het begin durfde ik het niet toe te geven”, zegt hij verlegen.

Bekende acteur De in Senegal geboren voetballer kwam op zijn twaalfde naar Nederland. Hij speelde bij VV Baronie, NAC, VV Sprundel en inmiddels bij Achtmaal.

Door de spanning bleef Thierno thuis. “Een sportprogramma van Ziggo had me uitgenodigd. Ik heb geweigerd. Ik wilde liever zelf de wedstrijd kijken”, geeft hij toe. Met een groep familieleden en vrienden uit Senegal keek hij de wedstrijd. “Ook was er een Marroko-fan bij”, lacht hij.

Ook al was Senegal alles behalve favoriet, de prijs is volgens Sy meer dan terecht. “Wij hebben zeer goed opgeleide spelers. We speelden vanaf het begin tot de finale zeer stabiel.” Om het lot te helpen had hij op Facebook al dagen geleden een plaatje geplaatst met de tekst: Senegal kampioen.