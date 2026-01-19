Nieuwe loopbrug nodig na instorting door ongeluk met vrachtwagen

De loopbrug over de Professor van Buchemlaan in Tilburg, die in september vorig jaar instortte nadat een vrachtwagen ertegenaan reed, is vanaf april weer te gebruiken. De gemeente laat aan Omroep Tilburg weten dat het om een compleet nieuwe brug gaat.

“De constructeur heeft de schade beoordeeld en het is duidelijk dat de brug niet meer veilig is. Daarom is er een nieuwe brug besteld, die naar verwachting in april wordt geplaatst. De nieuwe brug lijkt op de oude”, zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg tegen Omroep Tilburg .

De afgelopen maanden is onderzocht of de oude brug nog hersteld kon worden . Maar nu blijkt dat de brug te vervormd is om veilig te kunnen gebruiken.

Hoe hoog de kosten zijn, is nog niet duidelijk. De gemeente liet eerder wel weten dat het om een verzekeringskwestie gaat: de schade wordt verhaald op de verzekeraar van het bedrijf van de chauffeur die tegen de brug reed.

Loopbrug weggetakeld

In september 2025 reed een vrachtwagen met een heftruck tegen de brug, waardoor deze instortte. Een voorbijganger die met zijn hond liep, raakte bekneld en gewond en moest naar het ziekenhuis.

De weg richting het ziekenhuis was urenlang afgesloten. Pas na het takelen van de zwaar beschadigde brug met een hijskraan kon het verkeer weer door. Volgens de gemeente had de chauffeur van de vrachtwagen een voertuig geladen dat hoger was dan de toegestane 4,52 meter.

Tot de nieuwe brug in april wordt geplaatst, moeten bewoners en fietsers een omweg maken via de Ringbaan Zuid.