Meer militaire vluchten vanaf Gilze-Rijen door renovatie Eindhoven
De vier transportvliegtuigen van de koninklijke luchtmacht verhuizen volgend jaar voor een halfjaar van Eindhoven naar Gilze-Rijen. Dat is noodzakelijk omdat de start- en landingsbaan in Eindhoven wordt opgeknapt. Op de basis in Eindhoven zijn ze blij dat ze in de buurt kunnen blijven. "Gilze-Rijen is de beste keus om de militaire operatie voort te zetten", zegt commandant Daan Boissevain van de vliegbasis Eindhoven.
"Ik ben heel trots dat we het zo hebben gefikst", zegt Boissevain ook.
Van begin februari tot en met eind juni 2027 zal de start- en
landingsbaan van de Vliegbasis Eindhoven worden gerenoveerd. In deze periode is de baan volledig gesloten, dat geldt niet alleen voor militaire vluchten, maar ook ook voor commerciële vluchten van Eindhoven Airport.
Evacuaties en hulp
Defensie kan en wil niet stilstaan in deze onzekere tijden met een oorlog in Oekraïne en een Russische dreiging. En dan heb je ook nog 'gewoon' het dagelijkse werk, zoals de commandant het noemt. Zo wordt vanaf Vliegbasis Eindhoven alle militaire passagiersvervoer en luchtvracht in ons land en van bondgenoten geregeld.
"Evacuaties uit Soedan, humanitaire hulp met voedsel droppings boven Gaza. We hebben dat voorbije tijd allemaal gedaan", legt kolonel Boissevain uit. Jaarlijks zijn er ongeveer 350 vluchten met de Hercules C130. Het karakteristieke toestel met de vier propellers is veel zichtbaar in de lucht, ook op andere bases zoals Woensdrecht waar het vaak starts en landingen oefent.
Tankvliegtuigen
Nou heeft vliegbasis Eindhoven dagelijks wel meer op het asfalt staan. Zoals tankvliegtuigen. Die staan standby voor de NAVO. Ze kwamen in september nog 's nachts in actie toen een Nederlandse F35 boven Polen een vijandelijke drone neerschoot. De tankvliegtuigen wijken uit naar een luchtmachtbasis bij Keulen. Ook de Gulfstream -voor VIP-vervoer- komt ergens anders te staan.
Op de kantoren in Eindhoven en in werkplaatsen kan wel gewoon worden doorgewerkt. En de eigen passagiersterminal van defensie blijft ook gewoon open. Boissevain: "Militairen blijven dus gewoon inchecken op Eindhoven, omdat Gilze-Rijen geen passagiersterminal heeft." Het gaat dus niet leiden tot veel meer verkeer van en naar de basis in Gilze-Rijen.
Meer plek
Voor de basis Gilze-Rijen is het wel even wennen. Er staan normaal alleen maar helikopters: Chinooks, Cougars en Apaches. Vliegtuigen zie je daar niet dagelijks. Maar op de basis daar hebben ze wel twee banen, in plaats van de ene in Eindhoven. Kortom: veel meer ruimte.
Commandant Pier Schipmölder van de basis Gilze-Rijen weet nog niet hoe ze de toestellen precies gaan parkeren. "We hebben hier wel veel hangars, maar daar passen geen Herculessen in dus daar zullen we een andere oplossing voor moeten betekenen."
Gilze-Rijen is de centrale helikopterbasis van ons land. Er staan nu alleen gevechts- en transporthelikopters. Vier vliegtuigen betekenen dus meer herrie. Dat het een impact heeft op de omgeving, beaamt Schipmölder: "Een Hercules is een groot viermotorig propellertoestel. Ze zullen vooral oost-west vliegen. In de richting van Tilburg en Breda zal het geluid merkbaar zijn."
De toestellen vliegen dagelijks en er wordt ook rekening gehouden met inzet in de avonduren en als het nodig is ook 's nachts.
Gevolgen voor omwonenden
In een brief aan omwonenden van de vliegbasis Gilze-Rijen benadrukt defensie dat het extra vliegverkeer voor overlast kan zorgen. "We realiseren ons dat dit voor u merkbaar kan zijn. Daarom bereiden we deze periode goed voor. We kijken per activiteit wat hier echt nodig is en wat elders kan, zodat onnodige hinder zo veel mogelijk wordt voorkomen."
Volgens defensie zullen omwonenden het vooral merken bij starten en landen en bij activiteiten op de grond, zoals taxiën of laden en lossen.
Wanneer de werkzaamheden op Eindhoven Airport zijn afgerond zullen de militaire vluchten weer teruggaan naar dat vliegveld.